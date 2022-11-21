陳彥博極地超馬賽一張照片超震撼！網友看完眼淚噴出來

▲極地超馬選手陳彥博在臉書上秀出一張在極地比賽時的照片，超震撼的畫面讓網友忍不出：「眼淚噴出來！」(圖／翻攝陳彥博臉書)
▲極地超馬選手陳彥博在臉書上秀出一張在極地比賽時的照片，超震撼的畫面讓網友忍不出：「眼淚噴出來！」(圖／翻攝陳彥博臉書)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-21 00:20:00

台灣知名的極地超馬選手陳彥博，於社群平台公布將再度挑戰「育空700km不休息極地賽事」，此賽事對陳彥博來說是一個重要的里程，他在臉書上提及2013年第一次參與同一賽事雖成功用10天完賽，但卻被徹底擊垮，10天內爆瘦15公斤，甚至得到壓力創傷症候群，完賽時當地人的一番話，埋下他再次挑戰的種子，將於2023年2月再度挑戰，現在正在進行環台訓練，而當時一張滿臉都是雪，連眼睫毛都結冰的照片，讓網友忍不住說：「我的眼淚噴出來，太震憾人心！」、「這才是真的需要贊助的人」、「跑馬人的激勵者」。

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▲極度超馬選手陳彥博(圖／翻攝陳彥博臉書)▲極地超馬選手陳彥博備戰明年育空700km不休息極地賽事，且開箱20公斤雪撬內的裝備。(圖／翻攝陳彥博臉書)

極地超馬選手陳彥博準備在2023年2月再度挑戰加拿大育空700km不休息極地賽事，在社群上他分享了10年前比賽時的狀況，以及決定再度自我挑戰的原因。他提到當時在零下50度暴風雪極度嚴苛的環境下，每天只睡2-3小時不斷趕路，700km的賽事靠意志力撐到終點，結束時，鋼鐵般的他也認不住崩潰大哭，10天內爆瘦15公斤。

不料，完賽卻不是這場賽事的終點，陳彥博患有壓力創傷症候群，好幾個夜晚會做惡夢驚醒甚至大哭，或是睡到一半夢遊爬起來穿上雪橇要繼續比賽，睡眠狀況不佳的情況下還長了皮蛇，承受一般人無法體會的痛苦。當時一位當地人說的一番話，讓他放在心裡10年，也種下再度挑戰的種子。當地人對完賽後狀況不佳的陳彥博說：「看的出你很痛苦，你只是用意志力完成這場比賽，這比賽不該只有痛苦，而是感受大自然賜予生命的美好，希望你過幾年可以再回來，重新感受這一切。」

10年過去後陳彥博認為，極地超馬就是一種動態的修行，身體承受著許多痛苦，但心靈是自由的，生命總會給你另一個機會，這個機會叫明天。剛好滿10年，讓陳彥博決心重返加拿大育空700km不休息橫越賽，且從這個月開始進行備賽，拉著重達20公斤的改裝雪橇從台北出發進行850公里的環台訓練，同時也提供GPS動態位置提供給想要陪跑的民眾可以在第一時間找到他。▲極度超馬選手陳彥博(圖／翻攝陳彥博臉書)▲備戰明年極地賽事，陳彥博先在台灣進行訓練，路途中有大咖超馬好手紐西蘭籍的越野女王Ruth Croft加入陪跑行列。(圖／翻攝陳彥博臉書)▲極度超馬選手陳彥博(圖／翻攝陳彥博臉書)▲炎熱的氣候還需拉著20公斤的雪撬，讓陳彥博忍不住在改裝的雪橇車上稍作休息再出發！(圖／翻攝陳彥博臉書)



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