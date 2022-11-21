影／重視移工身心靈發展　專訪移住者服務中心

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然而移工和移民的權益及僱傭關係若出現不對等狀況，因不諳台灣法律或語言隔閡，時常是有口難言，無法為自己伸張權益。移住者服務中心除了提供移工與移民對於勞動諮詢、法律扶助、庇護安置等服務需求，也注重移工朋友們的身心靈發展，陸續舉辦移工瑜伽課程、移工彩妝展演活動和創意物品手作坊。
林佳燕表示，由於自己本身便是印尼來的新住民，會多種語言，自己主要的工作是協助辦理協會各項活動，並且擔任通譯，將資訊散布給移工和新住民。林佳燕的中文相當流利，即使面對鏡頭也毫不畏懼，侃侃而談在移住者服務中心的服務心得。「我是從印尼來的僑生、工作者、外籍配偶，然後變成新住民，那經歷過很多不同身份的移住者，我覺得在每個身份都有它的限制。一開始來協會，我覺得我能用我的語言能力幫助兩國人民交流，進而理解彼此，我覺得很酷，很喜歡這麼有意義的工作。」由於歷經過身份轉換，林佳燕對於移住者的心態和感受很有共鳴，能以自身經驗幫助移住者在台灣落葉生根。
李凱莉主任指出，2016年底移住者服務庇護中心出現營運困難，需要有和外國人相處經驗的工作者來協助團隊，而自己恰好有和外籍人士共事的豐富經驗。
為回應持續擴大的移住者服務需求，勵馨倡議「移住者服務中心」，中心擴大服務對象至移工、境外生（國際學生、交換學生等）和外國籍實習生（打工渡假，例如：印尼青農實習計畫），提供權益資訊及聘僱諮詢，協助移住者在遭遇困難時，能第一時間獲得正確資訊的與幫助，同時，持續發展培力方案及國際交流計畫，讓中心成為台灣社會與移住者，以及移住者各族群間的交流平台，積極促進各方的理解與對話。