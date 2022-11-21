影／為什麼不好好工作就好？辦理移工活動困境一次看

隨著台灣的移工與勞工政策快速變遷，亦間接提高移工理解就業權益的門檻，進而強化不對等的勞雇關係，使在台生活的移工與移民對於勞動諮詢、法律扶助、庇護安置等服務需求更為殷切。為移工開辦許多活動的移住者服務中心指出，在辦理活動中偶爾會遇到困境，最常遇到的便是募款時，會感受到社會大眾對於移工族群的標籤和不理解。
專訪財團法人勵馨基金會旗下移住者服務中心的李凱莉主任和印尼新住民林佳燕督導時，兩人透露舉辦活動困難，在於仍有部份企業主認為移工來台灣就是工作，何必辦活動給他們？這種不把移工當作人，而是當作器具的思想和心態，往往成為辦活動的阻礙。「要花很多時間進行溝通，逐漸才能累積一群認同移工有休閒、學習和規劃未來權益的企業主和雇主，能提供服務中心的資源。但一開始真的很難，因社會有既定的成見，部分僱主或企業往往不願意善待移工的心理層面，認為花時間也花錢。」
然而，卸下移工的身份，他們也都是有血有肉的人類，如果企業主和雇主只因國籍或種族不同而差別對待，那對本國勞工又會好到哪裡去呢？每一場活動都是花費許多溝通時間，慢慢地建立起企業主和移工族群的橋樑，移住者服務中心扮演第三方角色，幫助移工族群朋友們獲得應有的權益。
「除了資金問題，還有疫情下也產生很多問題。例如去年本來都租好飯店場地要來給移工朋友們辦理盛大的走秀活動，然而當時正好遇到官方宣佈二級警戒，我們非常天人交戰，在無奈之下只能取消活動。後來改變展出形式，我們將移工設計師為模特兒製作的成品，做成雜誌形象照，也是一種很棒的呈現。」
這幾年來，移住者服務中心陸續舉辦很多活動，例如書壓講座、外籍人士孕產諮詢站、東南亞元素設計服裝展、移工瑜珈課程、在台移工育兒議題探討和各項議題推廣，在粉絲專頁上運用精美的文圖，向社會大眾宣導知識，促進雙邊交流。有興趣都可以持續關注移住者服務中心的粉絲專頁，獲取第一手消息。