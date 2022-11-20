炎亞綸演唱會脫衣秀「6塊肌」 突宣布：我出來選總統
歌手炎亞綸今（20）日晚間在台北流行音樂中心舉辦演唱會，睽違10年再登舞台，選在他自己生日11月20日的這一天，炎亞綸為了演唱會苦練歌唱、舞蹈，就是希望給粉絲們看到一個進化2.0的「炎宇宙」，他在演唱會上大方赤裸上身，展現完美精實身材，讓歌迷直呼炎P我愛你。
炎亞綸透過演唱會正式宣告「歌手」炎亞綸回來了！今晚在台北流行音樂中心開唱，炎亞綸身穿黑色訂製斗篷，在充滿激昂節點、個人主演影集主題曲《黑夜之光》的音樂聲中帥氣登場，隨之而來的是一場繽紛色彩的時尚大秀，炎亞綸在緊接著《假如瞳孔有濾鏡》的歌曲短暫空檔間，與舞者迅速換上了色彩繽紛的潮服，配合著音樂把演場會變身時尚秀場，他帶領著舞群走下台，在觀眾席間大秀台步，途中更是脫去上衣背心，上半身赤裸露出精壯的完美身材，讓全場歌迷的情緒瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落。隨後《摩登原始人》炎亞綸與舞群一場曖昧氛圍的舞蹈，讓這場時尚演唱秀畫下精彩的驚嘆號！
為了這段演出，炎亞綸嚴格控式飲食以求展現完美肌肉，還特別搭配3套價值高達8位數的珠寶作為配飾，炎亞綸笑說：「難怪保全寸步不離身。」演唱會開始還不到30分鐘，炎亞綸就更換了5組不同的服裝造型，為演唱會造型作出高規格要求，成為名符其實的「時尚音樂大秀」。接著炎亞綸又換上了一套鮮明亮麗螢光黃的服裝，暫時放下歌手的身份，來了一段精彩的脫口秀，脫口秀中他不僅僅嘲諷了現在許多關於選舉的社會時事，大開玩笑說：「乾脆我出來選總統啦！」還更是自嘲了自己因為在網路發言引發的許多爭議，而脫口秀一結束，演唱會現場瞬間響起了地震警報，原來是他全新創作的新歌《地質學家》首次曝光。