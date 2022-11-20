造勢大會諷高虹安造謠　林耕仁誓言：讓天龍國人跌破眼鏡

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林耕仁致詞表示，他在新竹出生、成長還有打拼，跟大家都一樣目標都是為了要讓人民過好日子，新竹弱勢家庭、家庭、殘障人士合計3萬多人，雖新竹5到7個里是全國收入最好的里，但相對也有收入排名在2000、3000名的里。
林耕仁說，他們要苦民所苦，要跟市民站在一起，7年多來看到執政者對城市的漠不關心，只是在做自己想要做的，因此他提出8大弊端必須一一追下去，包括新竹市立棒球場經費從3.5億，為何升到12億？關埔國小預算2億，為何升到13億？以及新竹市立總圖書館，為何會流標這麼多次？
林耕仁表示， 大家都說他議員當這麼久，為什麼都不去查，但議員只有監督權沒有調查權，要資料全部都沒辦法拿到，但他們一定會繼續追下去，林耕仁承諾一定會把弊案都找出來，並跟大家保證他從來沒有標到任何新竹市政府標案，以示他的清白。
講到激動處，林耕仁直言，市長候選人一定要有責任、肩膀與能力，更要會抗壓，從初選一路走到今天，面對多少壓力、抹黑與造謠，都有支持者當他的靠山，成為其最大的力量。
話鋒一轉，林耕仁砲轟，「相對某一位高候選人，一直蹭、一直造謠，一直沒辦法面對所有市民對他的質疑，這些案子已經進入檢調，司法一定會還給市民公道」。他強調，這次選舉新竹人要決定自己的未來，他跟大家站在一起就是大家的兄弟，「你的事情就是我的事情。」
「關鍵時刻不單單大家要出來投票，我們要讓電視台那些名嘴、天龍國的人跌破眼鏡」。林耕仁進一步呼籲選民，將手上選票投給今天到場的里長、議員還有他，並強調一路走來他面對壓力與打擊，還有國家隊及北市府財團隊，但他有能力跟肩膀，請支持者回去10票、20票拉票，一起翻轉新竹的未來。