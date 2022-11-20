APEC落幕！賀錦麗宣布為湄公河挹注6.2億 明年聚焦氣候
今年在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）即將結束，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣布明年APEC將在舊金山舉行，並將氣候問題列為重要議程，為中國國家主席習近平罕見的美國之行提供機會，她也宣布將替公河地區的清潔能源計劃提供2000萬美元的新資金。
APEC峰會於19日落幕，賀錦麗表示美國總統拜登政府將峰會重點放在可持續性，為應對氣候變遷努力也致力於大幅減少碳排放。她先是與泰國民間社會與商界領袖簡單會晤，指出氣候危機對依賴湄公河的鄰近國家構成嚴重威脅，包含國、越南和寮國等，為此白宮將提供湄公河的清潔能源計劃高達2000萬美元（約新台幣6.2億元）資金。
賀錦麗表示，像這樣大膽的氣候行動不僅是為了保護地球上的人們和自然資源所必須的行為，同時也是經濟增長的強大動力；白宮亦發表聲明表示美日擴大了湄公河國家的伙伴關係，以建立更具競爭力和能源市場和基礎設施，並盼能促進可持續能源的發展。
大多數APEC國家制定了減碳的長期目標，承諾會將導致氣候變遷的溫室氣體達到淨零排放，但賀錦麗要求各國做出具體承諾，以及為明年的APEC及時制定新的電力部門減排目標。