「肯定蔡英文，票投陳時中」　蔡英文：給世界更好的台北

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蔡英文說，到投票前大家要繼續拼，提及今天遊行伴隨歌聲與加油聲，好幾萬人6路齊發，大家精神抖擻走到台北市府前，因為大家有共同的期待，期待台北要改變、首都要更好，而台北的改變由陳時中來帶領。
蔡英文說，台北是首都更是國家門面，台灣要發展得好，首都要扮演帶頭的角色，跟中央地方一起進步，今年的國慶自己也提到要給世界更好的台灣，現在則是要給台灣更好的台北，給世界更好的台北。
蔡英文指出，要讓台北更好，就要集中力量不分散，就像當初總統大選超過一半的台北市民支持她一樣，現在讓世界看到令人刮目相看的台灣，希望支持她的台北市民能夠集中選票，把票都投給陳時中，「肯定蔡英文，票投陳時中」。
蔡英文表示，今年選舉非常關鍵，外媒日前肯定台灣民主跟繁榮，更是世界上高科技重鎮，全世界都在看台灣的一舉一動跟選擇，這次站出來更要世界看見，要支持者堅持住自己的主張，為台灣民主挺身而出
蔡英文表示，陳時中擔任防疫指揮官908天時間全年無休，被別人謾罵攻擊忍辱負，沒有抱怨、沒有私心只有使命，希望台灣能夠好、人民更健康，因此台灣挺過百年大疫，但卻有人為了選舉醜化陳時中，創造仇恨值、抹黑與打擊，認為選舉不應該是這樣，台灣人也不該是這樣，她相信人性的溫暖良善，選舉要有公道是非，陳時中團隊為台灣挺身而出，要給他更多的溫暖，還他一個公道。
蔡英文說，國民黨在台北長期執政16年，相信台北市民心理有數，也是為什麼2014年會結束長期執政，台北發展不能停滯，首都不能一成不變，但8年過去，大家對台北更高的期待，如今又有一次重新選擇的機會。
蔡英文指出，台北需要進步，台北發展不能回到過去，更不要回到只靠基本盤不靠努力就可以執政的城市，有比較才有進步，請大家給民進黨機會，請大家一定要返鄉投票，為台北為台灣挺身而出。