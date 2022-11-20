「肯定蔡英文，票投陳時中」　蔡英文：給世界更好的台北

▲蔡英文出席陳時中造勢活動，高喊「肯定蔡英文，票投陳時中」，也讓世界看到台北的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.20）
▲蔡英文出席陳時中造勢活動，高喊「肯定蔡英文，票投陳時中」，也讓世界看到台北的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.20）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-20 18:22:442022-11-20 19:10:13

民進黨台北市長候選人陳時中今（20）日舉辦「疼惜台北　為愛而走」大遊行，下午2時許從競選總部出發，最終在台北市府廣場前會師，有別於傳統選舉造勢活動，營造歡愉溫馨的民主嘉年華氛圍，預估有15萬人到場參與，總統蔡英文也到場致詞，強調自己在國慶文告中提及，要給國際更好的台灣，現在要給台灣更好的台北、給世界更好的台北，呼籲支持者就像總統大選一樣，一半台北市民把票投給她，高喊「肯定蔡英文，票投陳時中」，也讓世界看到台北的主張。

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▲蔡英文出席陳時中造勢活動，向支持者喊話希望能夠像總統大選，一半台北市民把票投給她。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.20）
▲蔡英文出席陳時中造勢活動，向支持者喊話希望能夠像總統大選，一半台北市民把票投給她。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.20）
蔡英文說，上一次看到台北這麼多人這麼興奮聚在一起，是自己選總統的時候，認為今天現場比當初選總統還要熱，她知道大家都非常急切要讓陳時中當選，帶領台北、讓台北更好，打趣說自己並不在意這個場子比自己選舉還熱，她也很想要台北要贏，讓陳時中成為未來的台北市長。

蔡英文說，到投票前大家要繼續拼，提及今天遊行伴隨歌聲與加油聲，好幾萬人6路齊發，大家精神抖擻走到台北市府前，因為大家有共同的期待，期待台北要改變、首都要更好，而台北的改變由陳時中來帶領。

蔡英文說，台北是首都更是國家門面，台灣要發展得好，首都要扮演帶頭的角色，跟中央地方一起進步，今年的國慶自己也提到要給世界更好的台灣，現在則是要給台灣更好的台北，給世界更好的台北。

蔡英文指出，要讓台北更好，就要集中力量不分散，就像當初總統大選超過一半的台北市民支持她一樣，現在讓世界看到令人刮目相看的台灣，希望支持她的台北市民能夠集中選票，把票都投給陳時中，「肯定蔡英文，票投陳時中」。

蔡英文表示，今年選舉非常關鍵，外媒日前肯定台灣民主跟繁榮，更是世界上高科技重鎮，全世界都在看台灣的一舉一動跟選擇，這次站出來更要世界看見，要支持者堅持住自己的主張，為台灣民主挺身而出

蔡英文表示，陳時中擔任防疫指揮官908天時間全年無休，被別人謾罵攻擊忍辱負，沒有抱怨、沒有私心只有使命，希望台灣能夠好、人民更健康，因此台灣挺過百年大疫，但卻有人為了選舉醜化陳時中，創造仇恨值、抹黑與打擊，認為選舉不應該是這樣，台灣人也不該是這樣，她相信人性的溫暖良善，選舉要有公道是非，陳時中團隊為台灣挺身而出，要給他更多的溫暖，還他一個公道。

蔡英文說，國民黨在台北長期執政16年，相信台北市民心理有數，也是為什麼2014年會結束長期執政，台北發展不能停滯，首都不能一成不變，但8年過去，大家對台北更高的期待，如今又有一次重新選擇的機會。

蔡英文指出，台北需要進步，台北發展不能回到過去，更不要回到只靠基本盤不靠努力就可以執政的城市，有比較才有進步，請大家給民進黨機會，請大家一定要返鄉投票，為台北為台灣挺身而出。

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