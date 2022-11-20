旺宏科學獎登場！花蓮、板橋高中同學雙獲金牌獎肯定

▲被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎於今（20）日舉辦第21屆頒獎典禮。（圖／旺宏教育基金會提供）
▲被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎於今（20）日舉辦第21屆頒獎典禮。（圖／旺宏教育基金會提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-20 18:44:20

被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎於今（20）日舉辦第21屆頒獎典禮，本屆「金牌獎」由花蓮高中鄭名揚及板橋高中劉伯晏的作品雙獲獎，而獲獎總積分最高前三所學校分別為北一女中、花蓮高中及台南一中，獲得年度學校獎暨校長獎榮耀。

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每年旺宏科學獎頒獎典禮是國內教育界重量級人士及頂尖科學家匯聚一堂的時刻，今年應邀出席的頒獎人包括中央研究院廖俊智院長、教育部林騰蛟次長、國科會林敏聰副主委、國立科學工藝博物館李秀鳳館長、有學校各代表等。

本屆「金牌獎」由花蓮高中鄭名揚以「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」及板橋高中劉伯晏的作品「尤拉圖的零和基數刻劃」雙獲獎，各可獲得大學四年新台幣四十萬元獎學金。

身為動漫迷的花蓮高中同學鄭名揚透過課堂所學的程式語言，再自學影像處理等技術，實踐此想法，透過自行開發的程式將動畫自動轉換成漫畫，角色間的對話也轉化成漫畫的呈現方式，他花十個月時間完成臉部偵測、語音辨識以及分鏡等程式撰寫，從一開始僅有2至3成辨識率，經過不斷修正調整，如今已可達到8成左右。

目前就讀板橋高中的劉伯晏投入近兩年時間，以「尤拉圖的零和基數刻劃」進行科學探究，成功將尤拉圖零和基數分類，並透過類似的方法延伸處理一般性的圖形，更設計兩種特別的圖形變換，解決部份的零和猜想。評審團認為他運用高中生可掌握的數學技巧，刻劃零和流的圖，成功完成精彩的圖論研究。

此外，本屆獲獎總積分最高前三所學校分別為北一女中、花蓮高中及台南一中，獲得年度學校獎暨校長獎榮耀。

中研院院長廖俊智致詞時指出，從事科學研究有幾個要素，第一，要找到研究問題，了解各種現象背後的原因；第二對研究要有熱情；第三要有持之以恆的決心。

國科會副主委林敏聰也提到，不論是基礎科學或是應用科學，本屆的獲獎作品我們看到許多創意突破，科學研究的創意不僅僅是在既有的學科裡找答案，更應該要嘗試從跨領域的角度出發，用不同的思維去解決問題，就會有更多的創造力。

今年科學獎報名期間，學校因疫情影響停課，但仍有許多同學堅持完成作品，參賽人數達589隊，學校數計132所，參賽學校也較往年更多元，有更多私立高中、實驗教育機構、五專三年級以下，甚至自學生投入競賽，其中新營高中、嘉義興華高中、淡江工商及台北美國學校都是本屆首次入圍獲獎的學校。

為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，並鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力，旺宏教育基金會於2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，鼓勵同學踴躍參賽，目前由中央研究院周美吟副院長擔任召集人，帶領召集委員及評審團齊力推動，二十多年來已有逾兩萬名師生曾投入這項競賽，被喻為「高中的諾貝爾獎」。

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