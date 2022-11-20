旺宏科學獎登場！花蓮、板橋高中同學雙獲金牌獎肯定

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本屆「金牌獎」由花蓮高中鄭名揚以「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」及板橋高中劉伯晏的作品「尤拉圖的零和基數刻劃」雙獲獎，各可獲得大學四年新台幣四十萬元獎學金。
身為動漫迷的花蓮高中同學鄭名揚透過課堂所學的程式語言，再自學影像處理等技術，實踐此想法，透過自行開發的程式將動畫自動轉換成漫畫，角色間的對話也轉化成漫畫的呈現方式，他花十個月時間完成臉部偵測、語音辨識以及分鏡等程式撰寫，從一開始僅有2至3成辨識率，經過不斷修正調整，如今已可達到8成左右。
目前就讀板橋高中的劉伯晏投入近兩年時間，以「尤拉圖的零和基數刻劃」進行科學探究，成功將尤拉圖零和基數分類，並透過類似的方法延伸處理一般性的圖形，更設計兩種特別的圖形變換，解決部份的零和猜想。評審團認為他運用高中生可掌握的數學技巧，刻劃零和流的圖，成功完成精彩的圖論研究。
此外，本屆獲獎總積分最高前三所學校分別為北一女中、花蓮高中及台南一中，獲得年度學校獎暨校長獎榮耀。
中研院院長廖俊智致詞時指出，從事科學研究有幾個要素，第一，要找到研究問題，了解各種現象背後的原因；第二對研究要有熱情；第三要有持之以恆的決心。
國科會副主委林敏聰也提到，不論是基礎科學或是應用科學，本屆的獲獎作品我們看到許多創意突破，科學研究的創意不僅僅是在既有的學科裡找答案，更應該要嘗試從跨領域的角度出發，用不同的思維去解決問題，就會有更多的創造力。
今年科學獎報名期間，學校因疫情影響停課，但仍有許多同學堅持完成作品，參賽人數達589隊，學校數計132所，參賽學校也較往年更多元，有更多私立高中、實驗教育機構、五專三年級以下，甚至自學生投入競賽，其中新營高中、嘉義興華高中、淡江工商及台北美國學校都是本屆首次入圍獲獎的學校。
為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，並鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力，旺宏教育基金會於2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，鼓勵同學踴躍參賽，目前由中央研究院周美吟副院長擔任召集人，帶領召集委員及評審團齊力推動，二十多年來已有逾兩萬名師生曾投入這項競賽，被喻為「高中的諾貝爾獎」。