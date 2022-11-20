不能讓總統失望！陳時中：贏得2022才能守住2024

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陳時中指出，要凝聚台北改變的力量，8年前也是在這裡喊著「改變成真」，但現在除了失望外，改變成真的希望更加迫切，自己要更加努力，達成改變成真的夢想，但若這次不拼，就會變成永遠的絕望。
陳時中說，台北市自己的故鄉、成長的地方，他對這裡有愛、疼惜故鄉，希望對台北更好，這是自己唯一參選的原因，想要為台北做更多事情，也很堅持要到市場、廟口搏感情，要聽取大家不同的意見，台灣是多元的城市，無論是不同職業、族群、年紀與黨派，每一位都是台北的市民，每一個意見都應該被尊重，多元的城市需要被包容理解，而不是仇恨對立。
陳時中強調，他堅持愛與包容進行選戰，希望仇恨留在過去，希望擁抱未來，要為台北更好，而選舉到最後階段，反觀對手到現在想要基本盤、抹黑與仇恨動員，要分化大家、要棄誰保誰、含淚投票，這些都不是自己的風格，也不是台北人的風格，投下選票應該是疼惜這座城市，並對它有愛。
陳時中說，中央跟地方應該要積極溝通，讓城市更好，過去台北不是沒做，但是做的不好，台北是國家首都，有最多的資源，台北應該要做施政的領頭羊，不是永遠吊車尾，不希望看到首都市長每天跟中央槓上，就支持陳時中。
陳時中也感謝總統蔡英文，廟口演講就來了12場，提及台灣在總統領導下一直進步改變，現在經濟成長很好，甚至超車韓國、日本，自己很榮幸曾擔任衛福部長一同奮戰過，總統對首都有很大的期待，希望台北成為台灣的領頭羊，也期待台北成為台灣的象徵，不能讓總統失望。
陳時中最後提到，自己背負很多人的期待，他知道只有贏得台北才能守護台灣，只有贏得2022才能守住2024，向支持者喊話1126一起走進台北市府，「台北向前行，台灣一定贏」、拜託大家為台灣挺身而出，為台北挺身而出。