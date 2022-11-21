聖誕節滿滿儀式感！喜來登絕美雪景甜點　君品豪邁吃牛排

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台北喜來登12/1起至12/31陪伴大家歡度佳節，業者除了在1樓大廳佈置華麗聖誕造景讓闔家合影留念外，館內The Deli更由點心房莊光敬主廚設計7款聖誕限定甜點，來自歐洲團圓時刻必嚐的經典節慶糕點與造型浪漫精緻的聖誕蛋糕，讓你藉由味蕾感受歡樂聖誕。
其中最吸睛的「冰雪星空」（1,290元，需3天前預訂），以柔軟海綿蛋糕體搭配以馬斯卡彭起司及焦糖製成的濃郁香緹，外層淋上藍白大理石巧克力鏡面，再點綴精緻雪花，宛如置身浪漫雪地，一品視覺及味覺雙重享受；有如聖誕花圈的「聖誕伯爵巧克力塔」（1,190元），伯爵紅茶慕斯與巧克力甘納許堆疊，加入酸甜覆盆莓果醬及棉花糖內餡增加層次，再以酥香塔皮襯托，醇濃巧克力鏡面覆上茶香融和清雅果香的蛋糕，外型精緻送禮首選。
另外還有傳承經典的「聖誕史多倫」（300元）為德國的傳統聖誕點心，鬆軟的麵包體搭配蔓越莓、杏桃、葡萄等果乾及杏仁，酸甜風味擄獲大人、小孩的味蕾。「巧克力咕咕霍夫」（320元）源於奧地利傳統麵包，加入柳橙果乾及碎苦甜巧克力，紮實的麵包體外層沾裹濃郁巧克力，再灑上糖霜，甜蜜滋味敲響冬日幸福。更多資訊可上喜來登The Deli官網查詢。
君品酒店黃金聖誕季
在這分享愛的歲末佳節，君品酒店宣布自12/1起，與訴求環境永續、身心平衡的花植養護品牌AVEDA聯手精心規畫，推出「AVEDA幸福純香」、「AVEDA純香美饌一泊二食」共2款住房專案，每房住宿收入也提撥100元捐款「台灣木想傢人才培育協會」，讓賓客歡度佳節的同時也能透過小小的付出，用愛點燃偏鄉孩童未來的希望。
1. 「AVEDA幸福純香」佳節住房專案（每晚5,660元起）
凡入住的房客將可獲贈AVEDA價值4,050元的「幸福純香之旅」限定聖誕禮盒，匯集五款品牌最受歡迎的Shampure純香系列頭皮與身體系列，包含: 純香洗髮精250ml，及沐浴乳、潤髮乳、美體潤膚乳各50ml、純香空氣噴霧20ml，皆蘊藏了來自保加利亞薰衣草、馬達加斯加依蘭依蘭、洋甘菊、苦橙葉等25種純淨花植，讓身體及心靈圍繞著幸福愉悅的氣息。
此外更贈送品牌招牌木質髮梳，及「全方位頭皮肌膚保養邀請卡」、「客製化木質髮梳刻字服務券」乙張，提供尊榮專屬的「訂製刻字服務」，同時還可享有君品點心師傅巧手設計的聯名迎賓點心，以及雲軒翌日早餐兩客。
2. 「AVEDA純香美饌一泊二食」佳節住房專案（每晚8,860元起）
入住除了含AVEDA「幸福純香之旅」限定聖誕禮盒以外，晚餐還能至雲軒享用主廚特別設計的聖誕雙人饗宴，品嘗精緻可口的聖誕開胃小品、繽紛聖誕花圈沙拉、香濃軟嫩的洛克菲樂焗扇貝、濃郁奶油南瓜濃湯、肉汁噴香的頂級爐烤15oz美國牛肋眼，以及甜美迷人的培根蘋果派與香草冰淇淋，並搭配三款精選佐餐酒:Moscato氣泡酒、西班牙精選紅酒以及Eggnog 聖誕傳統蛋奶酒；隔日還可享用雲軒豐盛早餐兩客，以蘊含飽滿花植能量的香氛與豐盛的精緻美饌，度過幸福歡樂的聖誕佳節。
除了住房專案外，酒店內雲軒西餐廳於12/23晚餐及12/24平安夜分別推出2時段的「平安夜聖誕饗宴」， 超人氣Semi-Buffet重磅回歸，強檔推出2款西式美饌作為主餐，一為老饕最愛、汁多味美的「碳烤美國頂級濕式熟成牛肋眼(12盎司)」；二為經典海陸美味雙饗的「傳統水煮龍蝦、碳烤美國Aurora極光牧場肋眼(6盎斯)」，每人搭配紅酒一杯，同時可無限享用繽紛沙拉吧，包含新鮮現切生魚片、現製手卷、握壽司等，以及多達15種精緻歐式甜點與莫凡彼冰淇淋，每位只要2,680元起。