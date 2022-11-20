PLG／夢想家電競主題周送PS5　逆轉戰局擊退領航猿

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台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，非常開心今天球隊贏球，這對我們而言是非常關鍵的一勝，今天我們在上下半場的表現有蠻大的落差，其實中場在休息室也沒有特別做了什麼調整，只有不斷提醒大家要專注於我們的作戰計劃上，「雖然今天獲勝，不過我們仍須正視團隊目前進攻不順暢的問題，接下來將會是連續兩場的客場戰役，我們會盡快調整，找到我們的節奏。」林耀宗今日對決老東家貢獻8分8籃板1助攻1抄截，其中外線3投2中，展現全能的身手，談到今日自己的表現，他提到，「教練跟團隊大家都會不斷鼓勵我們可以多出手，今天很開心有把握住空擋進球，在防守上雖然對位到身材較高大的洋將，但就像我一直說的，就是用生命在防守，不斷的用身體對抗給予對手進攻的麻煩，很開心有幫助到球隊！」
本週台新夢想家與知名互動式娛樂產品製造發行商Activision打造專屬《決勝時刻®：現代戰域™2.0》電競主題週，兩日滿滿的周邊活動吸引滿場球迷進場共襄盛舉，現場也送出台新夢想家全隊簽名COD聯名限定球衣及 PlayStation 5 等多樣好禮！此外，今日賽後，台新夢想家總經理韓駿鎧也與球員簡浩、李德威、林俊吉、吳家駿、洋將米勒（Malcolm Miller）親自至遊戲試玩區「打真的」，並開放限額會員觀賽！
明（21）日總經理韓駿鎧、球員林俊吉、簡浩以及李德威更將於知名電競實況主龜狗以及Crazyface遠端連線組隊，並會進行全程遊戲直播，若想一窺台新夢想家球員的遊戲日常，即可鎖定實況主直播平台Twitch以及台新夢想家官方YouTube！
台新夢想家下場賽事將於27日於客場踢館新北國王，近期也將開賣12月主場賽事票券，球迷可持續關注台新夢想家官方社群平台，才不會錯過任何搶票與活動資訊！