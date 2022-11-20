趙天麟：韓國瑜自己落跑　以為所有人都愛落跑

前高雄市長韓國瑜，今（20）日在國民黨高雄市長候選人柯志恩高喊「柯志恩當市長，陳其邁接行政院長」，立法委員趙天麟今批判，從政經驗乏善可陳，打壓「前瞻預算」劣跡斑斑的柯志恩，與三十年經驗、政績滿滿的陳其邁完全不在同一個水平上，曾被韓國瑜欺騙的高雄人，不可能再被這種宛如「金光黨」的詐術騙第二次。且一邊選市長，一邊想入主中央的權謀者，縱觀台灣政壇最經典案例，就是今天站在造勢台上的國民黨主席朱立倫，以及韓國瑜他自己「實在不必因為自己落跑，就以為全世界人都跟他一樣想落跑。」
趙天麟表示，柯志恩與韓粉議員們近日不停唱衰現任市府團隊的努力，顯現韓「否定陳其邁當市長，卻肯定他當閣揆」根本就是漏洞百出的話術，而韓國瑜今天不只呼籲陳其邁當行政院長，更重談「買一送三」老調，要用已被退貨許久的韓團隊來當柯志恩的「贈品」，只是韓往自己臉上貼金，消費高雄人的廉價舉措，「柯志恩當選，韓團隊班師回朝，高雄人根本避之唯恐不及！」
趙天麟指出，杯葛前瞻預算「丟水球」的柯志恩，加上過去落跑選總統「市政踢皮球」，今天再拿「又老又窮」話術唬弄高雄的韓國瑜，兩人可說一拍即合就是「去了了二人組」，但柯志恩最後又稱自己「承擔」責任，認為國民黨過去對高雄真的不夠用心，不只打臉當年阻礙高雄建設的自己，更是在打臉前腳為她站台、當年被罷免下台的韓國瑜，最後主持人再喊出「肯定韓國瑜，支持柯志恩」打圓場，已是邏輯錯亂表現的極致。
趙天麟也認為，此次柯韓合體用「老調重彈」的方式，訴求高雄仇恨的力量，卻是班班鑿痕，號稱最懂年輕人的柯志恩，卻不在此次大型造勢安排「十八歲公民權複決」公投宣傳，再次證明其只想騙青年票，卻對青年權利毫無關心的真面目。而用這些邏輯謬誤的詐術、話術再次欺騙市民，「好客」的高雄人也將在本週六，用選票不吝送客。