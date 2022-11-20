瘦子合體頑童MJ116！唱一半「暴衝台下」粉絲嗨翻
嘻哈男神瘦子E.SO繼8月首度攻台北小巨蛋的3場演唱會之後，這個週末再度以「個人之姿」站上高雄巨蛋，連續2天在高雄開唱，2萬人次門票開賣即秒殺，為了回應高雄歌迷們的熱情，瘦子E.SO升級了沉浸式AR太空體驗APP，將AR視覺結合歌曲《我的癮》一起表演，還特地在頑童合體橋段給粉絲驚喜，加碼了很久沒有表演的曲目《壞鄰居》，瘦子E.SO兩度衝到台下跟粉絲們近距離互動，讓全場嗨翻。
瘦子E.SO在本週末於高雄巨蛋舉辦兩場演唱會，總計耗資新台幣4,500萬元，將宇宙廢墟場景搬進高雄巨蛋，因應高雄場地的不同，舞台有所修改，但也因此跟歌迷的距離更近。小春跟大淵力挺兄弟現身合體「頑童MJ116」，近期釋出新一季YT節目《拜託了大淵》，大淵在節目中為了兒子開始挑戰減肥，對自己很有信心的他說：「目前是有成效的，只是大家看不出來，但是他自己是有感覺的，但是如果要像瘦子E.SO一樣一個人唱完整場，他可能還需要一年的時間鍛鍊。」小春表示：「這次的舞台感覺比幹大事演唱會時更近的感覺，好像已經很久沒有來高雄表演了，覺得很開心。」
演唱會曲目跟台北場相近，唱了將近20首歌曲以及跟小春、大淵合體，演唱數首「頑童MJ116」的經典歌曲《生煎包》、《幹大事》、《South Side》、《走跳》、《辣台妹》，而且應歌迷們敲碗，加唱許久沒有演出的《壞鄰居》，瘦子E.SO更是高喊要全部的人都跳起來。唱到最後一首歌《AMAZING》瘦子E.SO感性的說：「有時候真的覺得我真是何德何能，很感謝大家，我們走到這邊了，我們明年會再一次，後年會再一次，會一直到老，我們都會這樣子混在一起，看到很多歌迷也都結婚生子，我們真的是一起成長，感覺這條路我們可以一直走下去，對於我來說在場的每一個人，如果我能給你們一點信心，如果我有一首歌讓你們聽了之後很感動很有力量的話，這一切都值得了，這就是我存在的目的，很謝謝你們大家老鄉，你們是我的驕傲。」演唱會連唱將近2小時，後半段瘦子E.SO出現一點點的沙啞狀況，卻仍然不減表演的精采。