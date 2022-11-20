搖擺州衝支持度　柯文哲：投民眾黨就是給台灣一個機會

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民眾黨在台中推出11位市議員候選人，柯文哲表示，台灣民眾黨成立以來第一次參加地方性選舉，雖然和藍綠基本盤差很多，但台中很像美國政黨大選的搖擺州，市民對改變的接受度很高，呼籲選將多宣傳選舉口號「民眾新希望」，用這觀念去說服選民，投民眾黨就是投給台灣一個希望、一個機會。
柯文哲說，現下的台灣社會對藍綠兩黨相當失望、甚至絕望，2014年他剛當選台北市長時，中間選民約10%，但北市府研考會最近調查，40歲不屬藍不屬綠已達到50%，他說：「國民黨民進黨反正那個樣子，我想也不必再批評了」。
柯文哲說過去20年，台灣很多小黨成立第一天支持度最高，接著慢慢掉下去。但民眾黨是有能力反省的政黨，成立以來支持度慢慢上升，用股票來形容就是績優股，因為民眾黨的特色就是做事認真、不求短利近功，「慢慢找到認同我們政治價值的人，才是黨在歷史上最重要的概念」。
柯文哲接著批評起執政的民進黨「對的事不做、不對的事一直做」，民眾黨3年來遇到很多風風雨雨，每天被打得亂七八糟。他說自己是醫生出身，只救人不害人，當市長從沒要求下屬將王世堅、簡舒培提的議案封鎖掉，，不像國民兩黨整在新竹打高虹安的樣子，整天想東西害人、怎麼樣去抹黑人家、如何「衝康」，每天都在想這些。
他強調從政應心存善念盡力而為，不期望一天改變這個國家，最起碼從選出民眾黨候選人開始，讓政治能乾淨正直誠信、互相監督。