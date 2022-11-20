收到未繫安全帶罰單！3千飛了 她無奈喊冤：包包掛椅背
台中一位女駕駛，日前收到罰單，稱她開車行駛於國1南向284K路段處，沒有按規定繫安全帶，遭到開罰3000元。但女駕駛喊冤，認為自己明明有繫上安全帶，照片中椅背上黑黑的一條，看似像是安全帶，但其實是斜掛在椅背右側的背包背帶。不過女駕駛申訴後仍被駁回，讓女駕駛兒子不滿，將罰單公布在網路上，引發熱議。
女駕駛兒子在臉書社團「爆料公社」分享國道警察拍下的照片，照片中可以看到，女駕駛椅背上斜斜一條黑色的帶子，猛一看確實很像是安全帶。而女駕駛身上，由於光影和車子內裝顏色的關係，看不清楚是否有安全帶，也因此收到未繫安全帶的罰單。
不過女駕駛提出申訴，女駕駛兒子針對照片進行曝光調色後，確實在女駕駛脖子上有看見像是安全帶的痕跡，且女駕駛兒子也秀出汽車的內裝，明顯看見安全帶是灰色的，照片椅背上那條黑色的帶子，絕對不是安全帶。然而申訴卻被駁回，國道警察還是認定女駕駛沒有繫好安全帶，讓家屬非常無奈。
對此，國道警方則表示，當事人申訴時敘明自己有繫安全帶，但從照片中確實看不清楚，再次比對也無法確認女駕駛身上有繫好淺灰色安全帶的情形，因此予以駁回。當事人若仍不滿意結果，可以再向地方法院提起行政訴訟。（編輯：倪浩軒）