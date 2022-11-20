T1／霍華德兩戰打90分鐘　劉嘉發：他好勝心強很想上去打

桃園雲豹主場開幕周受到全台關注，「魔獸」霍華德在上一場打了超過47分鐘，今天又打了將近43分鐘，背靠背兩戰合計上場約90分鐘。對此外界有人質疑是否球隊對他的使用時間有過長的問題，對此總教練劉嘉發也做出回應。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今天霍華德下場時，球隊在進攻端發揮的不是那麼理想，對於質疑他太操球員的調度，劉嘉發喊冤說：「你也知道他好勝心強，有時候不是我們叫他下來休息就可以，他會想要上去打。」「他(第二節)腳不是在場上有撞到嗎？我就問他是不是不要打了，結果他和防護員說先不要冰敷，等等還要上去。」劉嘉發無奈的說，霍華德很堅持想再上，要帶領球隊贏球。劉嘉發也說，現在有和體能教練去做一些溝通，可能未來的比賽周，第一場會讓他打比較長，視情況再調整第二場的時間，然後讓三洋將調度時間調配的比較理想一點。雲豹主場開幕周取得一勝一敗的戰績，劉嘉發認為球隊年輕球員還不夠穩定，要去適應怎麼去和巨星搭配，同時他也坦言壓力一定會有，就是要想辦法去面對。T1／仕東真的投爆霍華德 Gavina透露如何守區域牽制魔獸PLG／夢想家電競主題周送PS5 逆轉戰局擊退領航猿T1／「魔獸效應」驚人 張樹人稱讚雲豹做了最好的示範T1／魔獸確定下周前往臺體大打客場比賽 太陽加緊修繕中