金曲歌王蔡小虎等歌聲相挺 千人守護最危險一席黃彥毓
民進黨前鎮小港區市議員候選人黃彥毓今(20)日晚間在小港舉行「小港團結，守護10號黃彥毓之夜」音樂晚會，現場超過千人到場力挺守護。會中特別邀請金曲歌王、小港子弟蔡小虎回鄉獻唱「春夏秋冬」等經典金曲。此外，還邀請「台語電音歌后」戴梅君帶來精彩多首電音台語歌曲，全力助攻黃彥毓能順利當選，進議會為前鎮小港未來打拼。
同時，立法委員賴瑞隆也以「愛拚才會贏」，勉勵黃彥毓選戰最後拚勁全力、爭取前鎮小港鄉親最大支持，一定會贏得最後勝利。賴瑞隆也表示，前鎮小港區民進黨提名4席，黃彥毓是最危險關鍵的一席，黃彥毓有中央地方行政歷練、做事實在認真，對地方建設發展需求十分熟悉，面對老將新人夾擊，已在當選邊緣。呼籲鄉親集中選票、不要分票，疼惜優質新人，多一票讓黃彥毓進議會和賴瑞隆中央地方一條線來打拼。
勞動部長許銘春也專程南下，一連帶來「甲你攬牢牢」、「我願意」等歌曲。呼籲鄉親牽緊黃彥毓 我願意，不要讓黃彥毓孤單，每一張票都要票票入軌，並指出黃彥毓是陳菊花媽市長優秀幕僚，也有中央單位歷練，具最有即戰力的候選人。11月26日讓新世代的黃彥毓能夠扛起世代責任，進入議會和基層站在一起，為民發聲及爭取建設。
前立委郭玟成及市議員林宛蓉也於最後合體站台，共同肯定黃彥毓的服務能力及中央地方經驗，因此放心將三十年服務建設工作交棒給黃彥毓。期許黃彥毓不負所托，繼續關心教育勞工基層弱勢，延續兩人服務精神。也拜託鄉親團結守護10號黃彥毓，陳其邁拚市政，黃彥毓是最好後盾。未來前鎮小港是高雄城市轉型最重要的地方，黃彥毓絕對能夠立即上手和陳其邁市長合作推動。
黃彥毓表示，他這十幾年來一直在服務從未間斷，從去年開始設立服務處來服務鄉親！這一年多來透過挨家挨戶、市場、站街頭拜票，已經瘦了17公斤，將用過去累積的功夫，延續林宛蓉議員、郭玟成前立委服務精神與師兄賴瑞隆來為前鎮小港打拼。
黃彥毓強調，未來中央賴瑞隆，地方黃彥毓是最強的服務建設組合。並和陳其邁市長一起拚未來的四年。黃彥毓也說自己是民主運動家庭長大的孩子，未來進議會，會秉持犧牲奉獻、為弱勢打拼的精神，用生命守護前鎮小港。
最後也說，目前選情非常危險，新人沒有分票本錢！懇請支持者11/26不能沈默，踴躍回高雄投票，守護票投10號黃彥毓，讓彥毓能追隨前輩腳步，為高雄、為台灣、為民主未來而拚！