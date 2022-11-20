發言人挺發言人 小英發言人李妍慧相挺邁邁發言人林智鴻
為民進黨爭取最大支持的最佳化妝師民進黨發言人李妍慧與高雄市長陳其邁發言人、活動主持人的高雄市議員林智鴻今（20）日合體於鳳山車隊掃街，分屬「小英發言人」與「邁邁發言人」的他們，都是平日為本土政權用心發聲。李妍慧呼籲，林智鴻是有20年訓練，問政成績看得見的綠營鳳山最強戰將，值得選民再留一票，讓優質與進步得以延續。
李妍慧指出，從在議會「抗韓」到在街頭「罷韓」，林智鴻一直在鳳山守護民主價值，當年他是所有議員參選人中，開第一槍批評前市長韓國瑜與因收賄遭判刑的前雲林縣長張榮味的關係，遭韓不滿回嗆，後更以「小學堂」常識題質詢，顯現韓對高雄「連最基本常識都沒有」的一無所知。
李妍慧也指出，近日林智鴻揭露國民黨高雄市長候選人柯志恩曾在立院提案凍結前瞻預算，阻擋高雄建設，也令柯無法正面回應，只能用「林沒當過立委」、「找我助理就好」的高姿態迴避檢驗、閃爍其詞，顯已讓柯志恩無所遁形，為不滿其「唱衰高雄」的綠營支持者們，出了好一大口氣。
李妍慧強調，民主政治就是選賢與能的邏輯，讓有戰力、有戰功的勇將能夠連任，才是民主價值得以永續發展的保證，這位「小英發言人」不忘提醒鳳山鄉親要集中選票，力保優質，守護市長陳其邁再拚四年的「邁邁發言人」林智鴻。