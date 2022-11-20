男總裁抽脂「醒不來」身亡！注射醫未學過麻醉 判監6周
新加坡於2009年發生一起重大醫療事故，太平星房地產投資信託管理的前總裁王鴻怡，在抽脂時竟因過量麻醉身亡，成為新加坡史上首起因抽脂而喪命的案例。而當時的主治男醫師黃明漢，事後遭到吊銷醫師執照，並且被判刑入獄4個月。而當時在一旁協助的女醫師朱秀春，則在纏訟多年後，法院最新判決出爐，遭判處6週徒刑。
回顧本案，當時王鴻怡進行超音波抽脂塑身的手術，由主治醫師黃明漢與協助醫師朱秀春負責，但兩人都未受過專業的麻醉訓練，最終朱秀春在黃明漢指示下，負責操刀替王鴻怡注射，結果麻醉藥劑過量，抽脂手術雖然完成，但王鴻怡卻醒不過來，不幸身亡。
且當時手術後，黃明漢與朱秀春還雙雙離開手術室，只留下一位沒有經過正規訓練的護士照看，也被質疑錯過搶救的黃金時間。而當救護車到來時，黃明漢第一時間還未向急救人員提到麻醉的過程，之後還企圖篡改自己術後離開手術室的紀錄。
這起案件在當時引發極大爭議，不過纏訟多年後，最終朱秀春僅遭判6週徒刑。朱秀春的律師表示，朱秀春案發後也遭停牌，並且負擔民事賠償，此案對她的人生和職涯發展都已經造成很大打擊，朱秀春已真心悔改，事隔多年，希望法院從輕發落。（編輯：倪浩軒）