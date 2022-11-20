攤商請命改造 侯友宜：還有很多事還沒做、未來繼續打拼
選前超級星期天，新北市長侯友宜今（20）日行程橫跨六個行政區，從都市到山區、溪南到溪北，以車隊或市場掃街方式向市民懇託，晚間則在出席新莊大團結晚會上，致詞以掃街時攤商請命改造市場的期望，表示還有很多事還沒做，未來會繼續努力打拚，帶動地方共同發展，懇請大家用團結的精神，一起拉票、催票、投票，撐起台灣的一片天。
先上台致詞的國民黨主席朱立倫致詞時表示，要靠「好好做事」的精神來拚贏這場選戰，因為好好做事就是代表台灣的民主精神，一定要讓有經驗、有能力的人能夠當選，北北基桃都要一起贏，呼籲市民朋友一定要出來投票，讓「好好做代誌」的侯友宜能夠高票當選。
隨後侯友宜在前新莊市長許炳崑及前立委蔡家福陪同下登上舞台，與舞台上的市議員候選人、里長一一拍手致意，現場也發表演說，提到今天在中和和平街黃昏市場掃街時，遇到賣鵝肉的攤商向自己請命希望能改造所在的市場，就像新北市現在有的6座五星級市場一樣，讓自己很感動，表示自己還有很多事還沒做，未來會繼續努力打拚，帶動地方共同發展。
侯友宜重申，自己參與選舉始終用一個健康、快樂、有希望的心情，而不是罵人、亂講話，強調就算被人家侮辱、糟蹋，自己都會勇敢走下去，因為他是在菜市場長大的孩子，也受過警校教育，唯有團結、大家凝聚在一起，才有未來。