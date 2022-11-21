烏南札波羅熱核電廠又遭砲擊　俄烏互控對方開火

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國際原子能總署派駐電廠的團隊表示，從他們的窗戶可以見到一些爆炸，這座核電廠有一些建築、系統和設備受損。
路透社報導，札波羅熱核電廠距離全球史上最嚴重的1986年車諾比（Chernobyl）核災地點僅500公里遠，它屢屢遭到砲擊，令人擔憂可能發生嚴重核災。
國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示：「我們的團隊昨天和今天上午傳出的消息極度令人不安。這座重要核電廠的廠區發生爆炸，令人完全無法接受。」
「無論背後是誰發動攻擊，必須立刻停手。如同我先前說過許多次：你是在玩火！」
法新社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）隨即表示，俄羅斯是電廠發生爆炸的幕後主使者。它說：「2022年11月20日上午，由於俄國數次砲擊，札波羅熱核電廠廠區記錄到至少12次攻擊。」烏方並指控俄方「再次...置全世界於險境」。
俄羅斯軍方今天則發布聲明表示，基輔「不停止挑釁行為，這些行為的目的是要在札波羅熱核電廠製造人為災難的威脅」。
俄軍說，數枚飛彈在供應札波羅熱核電廠的一個電力線路、電廠的第4和第5發電單位及「2號特殊建築」的附近爆炸。但電廠的輻射水準「維持正常」。
札波羅熱核電廠的反應爐已經關閉，但如果冷卻系統的電源被切斷，核燃料便有過熱危險。而砲擊已經數度造成供電線路被切斷。
俄國通訊社塔斯社（TASS）稍早引述俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）的一名主管表示，札波羅熱核電廠的一些貯存設施被擊中。
俄羅斯核電公司執行長的顧問卡查（Renat Karchaa）表示：「他們不僅昨天砲擊，今天也有，他們現在正在砲擊。」他還說，砲火攻擊札波羅熱核電廠，對核安構成威脅。
根據卡查說法，砲火擊中一個乾式核廢料貯存設施，以及一棟放置剛用過核燃料的建物，但目前並未偵測到輻射外洩。
基輔和莫斯科過往曾相互指控攻擊札波羅熱核電廠，以及可能引發核災。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111120