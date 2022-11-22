最後衝刺／決戰台北！綠溫情、藍傳承　黃珊珊複製柯劇本

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外總統蔡英文加重輔選力道，重兵回防首都圈，陳時中15場廟口宣講就出席12場，祭出「抗中保台」神主牌，向支持者喊話全世界都在關注台灣的選擇。而選前倒數，陳時中將在台北12區進行綿密車掃，選前之夜部分仍在凱道與中央黨部前兩地評估，黨內大咖勢必齊聚造勢，迎接24年台北最有勝算一役。
國民黨部分，蔣萬安將維持一貫「以市民優先」作風，持續每天勤站路口、掃市場、商圈以及夜市爭取支持。同時也打出夫人牌，由妻子石舫亘擔任「最強分身」分擔行程，至於戰車掃街則還在規劃中。
而選前之夜造勢重頭戲，「蔣萬安奮起勝選之夜」落腳台泥停車場，將以傳承、承擔為概念，計畫與前市長馬英九、郝龍斌同台，透過2人向支持者背書，蔣萬安已做好拿回首都政權決心。另邀請市民參加「我們約好了」數位線上串聯活動，一起比「6」的手勢拍照打卡，約定選前之夜一起站出來，1126更要出門投票。
無黨籍候選人黃珊珊在選前黃金周的造勢晚會，凝聚了上萬支持者到場，頗有倒吃甘蔗之勢。選前倒數之際規劃宮廟、市場等貼近群眾的掃街拜票行程，計劃在最後2天合體柯文哲車掃，帶動民眾黨小雞選情。
至於選前之夜，黃珊珊目前成功租借台北市府前廣場路權，於此舉辦頗有象徵著接棒柯文哲、入主北市府的態勢。另親民黨主席宋楚瑜參選2020的發言人于美人日前力挺黃珊珊，宋楚瑜是否將現身造勢也是外界關注焦點。選戰倒數4天，黃珊珊策略就是強化與柯文哲連結度，期盼並且重演2018年台北市長選戰，複製「超越藍綠」劇本。