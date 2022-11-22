最後衝刺／決戰台北！綠溫情、藍傳承　黃珊珊複製柯劇本

▲陳時中週日（20日）舉辦大遊行，活動營造t溫馨歡樂的民主嘉年華盛會，競辦預估約有15萬人參加。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳時中週日（20日）舉辦大遊行，活動營造t溫馨歡樂的民主嘉年華盛會，競辦預估約有15萬人參加。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡、余祥、丁上程／台北報導

2022-11-22 10:30:00

選戰進入倒數階段，六都中台北市更是重中之重，三腳督情勢成為全台關注焦點，民進黨候選人陳時中跳脫選戰口水，凸顯對手操作對立與仇恨，近來透過音樂會與遊行活動，打出溫情牌尋求支持；國民黨蔣萬安則祭出夫人牌作為「最強分身」，選情之夜將邀請前市長郝龍斌、馬英九象徵傳承；無黨籍黃珊珊則要複製柯文哲連任模式，重演2018年「超越藍綠」劇本，各方陣營進入白熱化階段，外界關注是否棄保，投票結果出爐終將全部揭曉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中在疫情高峰之際轉場參選，少了防疫紅利又屢遭對手在疫苗、防疫不利等議題做文章，如今選前倒數陳時中跳脫口水泥巴仗，凸顯對手操作對立與仇恨，這並非城市進步需要的價值所在，從「感謝音樂會」到「為愛而走」大遊行，有別於傳統選前造勢，營造溫馨歡樂的民主嘉年華，主出溫情牌期盼基本盤回籠、並拉攏中間選民。

此外總統蔡英文加重輔選力道，重兵回防首都圈，陳時中15場廟口宣講就出席12場，祭出「抗中保台」神主牌，向支持者喊話全世界都在關注台灣的選擇。而選前倒數，陳時中將在台北12區進行綿密車掃，選前之夜部分仍在凱道與中央黨部前兩地評估，黨內大咖勢必齊聚造勢，迎接24年台北最有勝算一役。

國民黨部分，蔣萬安將維持一貫「以市民優先」作風，持續每天勤站路口、掃市場、商圈以及夜市爭取支持。同時也打出夫人牌，由妻子石舫亘擔任「最強分身」分擔行程，至於戰車掃街則還在規劃中。

▲蔣萬安選前之夜將邀請前市長馬英九與郝龍斌同台，以傳承、承擔為概念為蔣背書。（圖／記者李春台攝）
▲蔣萬安選前之夜將邀請前市長馬英九與郝龍斌同台，以傳承、承擔為概念為蔣背書。（圖／記者李春台攝）
而選前之夜造勢重頭戲，「蔣萬安奮起勝選之夜」落腳台泥停車場，將以傳承、承擔為概念，計畫與前市長馬英九、郝龍斌同台，透過2人向支持者背書，蔣萬安已做好拿回首都政權決心。另邀請市民參加「我們約好了」數位線上串聯活動，一起比「6」的手勢拍照打卡，約定選前之夜一起站出來，1126更要出門投票。

無黨籍候選人黃珊珊在選前黃金周的造勢晚會，凝聚了上萬支持者到場，頗有倒吃甘蔗之勢。選前倒數之際規劃宮廟、市場等貼近群眾的掃街拜票行程，計劃在最後2天合體柯文哲車掃，帶動民眾黨小雞選情。

▲黃珊珊選前之夜計劃在台北市府前廣場舉辦，頗有象徵接棒柯文哲、入主北市府的態勢。（圖／記者林調遜攝）
▲黃珊珊選前之夜計劃在台北市府前廣場舉辦，頗有象徵接棒柯文哲、入主北市府的態勢。（圖／記者林調遜攝）
至於選前之夜，黃珊珊目前成功租借台北市府前廣場路權，於此舉辦頗有象徵著接棒柯文哲、入主北市府的態勢。另親民黨主席宋楚瑜參選2020的發言人于美人日前力挺黃珊珊，宋楚瑜是否將現身造勢也是外界關注焦點。選戰倒數4天，黃珊珊策略就是強化與柯文哲連結度，期盼並且重演2018年台北市長選戰，複製「超越藍綠」劇本。

影／票投黃珊珊搶救王世堅？陳時中：無聊　

薛瑞元稱陳時中仇恨值高因擋人財路？蔣萬安批：炮製謊言

薛瑞元稱疫苗掮客多　黃珊珊質疑：指責台積電、慈濟嗎？

駁薛瑞元豬隊友　陳時中：非常好的部屬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀