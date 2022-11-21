掃街掃到「歪腰」 立委許智傑：搶救左楠關鍵新人黃偵琳
民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳20日晚間由立法委員許智傑陪同車隊掃街，進行最後衝刺。立委許智傑表示，今天整天都在陪同車隊掃街，「掃到歪腰」，就是為了要搶救當選邊緣的新人，拚議會過半，讓市長陳其邁能更順利推動市政，帶領高雄起飛。
立委許智傑指出，今天的輔選行程都給了新人議員候選人，白天掃市場、車隊掃街，晚上到楠梓助陣黃偵琳車隊掃街，目的就是希望幫忙搶救左楠區最關鍵的新人黃偵琳，只有現任連任，再加上新人多加一席，議會才會過半。立委許智傑打趣的說，最近整天輔選，已經有了「職災」，可以說掃街掃到「歪腰」。
許智傑指出，掃街到歪腰不打緊，要緊的是民進黨提名的市議員候選人都能過關，讓議會過半，未來市長陳其邁推動市政的時候，才不會碰到因為在野黨為杯葛而杯葛，而讓預算卡關的狀況，市政才能更順利推動。
許智傑也說，新人議員是議會過半的關鍵，像是自己選區鳳山的蘇致榮跟左楠區的黃偵琳，都是關鍵一席，而且都是在地栽培的優秀人才，有行政機關的訓練，對爭取經費、選民服務都很熟悉，當選立刻上手，是陳其邁市長跟選民最好的後盾。
黃偵琳表示，感謝許智傑委員從鳳山趕來力挺，聽許智傑委員說了最近滿檔的行程，才知道為什麼在車掃時，委員常會找空檔伸展拉筋。黃偵琳也感謝連日來，包括市長陳其邁、潘孟安縣長以及多位立委陪同掃街拉抬選情。黃偵琳說，最後五天會繼續衝刺，爭取選民支持，拿下關鍵的第九席。