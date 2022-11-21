幼兒足球萌力滿檔 中南部足力戰場

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而萌力滿點的迷你足球賽事自上週開始也在許多大城市展開分區挑戰賽，晉級球隊可與全國各地幼兒菁英球隊進行高強度的賽事，因此各區預賽可說是相當激烈。賽事主要贊助商之一的愛爾麗醫療集團創辦人常如山董事長上週親自帶著寶貝兒子到高雄參賽後發現小球員的家長們比場上還激烈，常董表示，他平時贊助不少各單項運動、也擔任過許多協會的理事長甚至重要顧問職，尤其在足球方面投入不少財力物力，他認為足球可讓運動員的心肺及腳力帶來強大的幫助，尤其是在核心部分，他的小孩在訓練期間長高不少，同時在團隊合作觀念上也進步許多，平常也會帶著小孩及家人一起觀看中華隊的國際賽事，希望培養小孩榮譽感及良好的運動家精神。
雲豹能源科技副總經理譚宇軒表示，雲豹能源科技贊助基層體育發展中秉持運動及教育二大主軸，一則希望能藉由運動凝聚團隊向心力、不分彼此用團隊合作方式拿下勝利；再者希望面對失敗來磨練心志，並從逆境中學習成長迎向下一場到來的勝利。
遠從金門跨海來臺參賽的金湖國小，雖然不幸敗北無法取得晉級資格，但全場的拼勁贏得在場及對手所有人的掌聲及肯定，其中5號盧熙遠輸球後不僅落淚，更躲在角落自責難過，據盧熙遠的媽媽表示，足球在金門的發展已逐漸起步，非常有發展的潛力，已有不少學校成立校隊，盧熙遠也是校隊成員之一，每天都需要練球，小球員也逐漸懂得利用團隊合作贏得勝利，加入球隊後不但更健康、生活也變得更有規律，如果要說喜愛足球程度的話，金湖國小肯定有十分滿分，全隊無不期待能與臺灣更強的對手有相互競技的機會，只要有機會他們絕對會抱持滿滿的期待與戰力來參賽。