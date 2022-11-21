足球／天王山之戰　台鋼拉下FUTURO、有望三連霸

▲因為攸關冠軍屬誰，FUTURO與台鋼此戰有相當多肢體碰撞。官方提供
▲因為攸關冠軍屬誰，FUTURO與台鋼此戰有相當多肢體碰撞。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-21 00:33:19

南市台鋼再度捍衛主場，今天（20）藉著全場嚴密防守，加上對手烏龍球，以1：0粉碎台中FUTURO提前封王的美夢，並加大在球季最後一戰達成三連霸壯舉的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前FUTURO居積分排行榜第一名，積分34分，台鋼排名第二，積分32分，由於第三的台灣電力落後頗多，幾乎無緣角逐冠軍，FUTURO只要今天贏球，就確定奪冠。

且此戰台鋼雙箭頭之一的安以恩，因累計3張黃牌本場無法出賽，被迫在陣型、戰術做出調動，雙方形成攻勢不斷，但缺臨門一腳的局面。

就在比賽進行到第60分鐘，台鋼逼入FUTURO禁區，門前形成混戰，球掉在FUTURO門將潘文傑腳後，結果潘文傑起身時往前走時，腳跟敲到球，導致一記烏龍球。

扣除此記烏龍球，雙方主力洋將不論台鋼的馬可、FUTURO的班吉，都受限對方防守，未能展現太多威脅性，最終台鋼就以這一球拿下勝利。

如此一來，台鋼在積分排名上超越FUTURO，以35分的積分領先FUTURO1分，下週作客銘傳大學，就能成為台甲聯賽繼大同之後，賽史第二支完成三連霸的隊伍。

落敗的FUTURO依舊有奪冠機會，但要指望銘傳逼和或擊敗台鋼，自己也要擊敗航源FC才有辦法捧起冠軍金盃。

「少安以恩整體實力就差一點，這一週不斷針對FUTURO做調整，他們的攻擊點都能掌握，我們全部都鎖住了！」台鋼教頭羅智聰表示，較可惜是進攻上太急躁，效率並沒有很好。

台鋼門將蔡碩哲，在終場前多次解危，一度被踢到腳加上抽筋而倒地不起，但順利守住台鋼大門，他笑說：「第四場先發，連續3場無失分，到最後真的是用意志力在撐。」

蔡碩哲上季效力台灣中油，後來中油因改組作業，本季未報名，蔡碩哲透過季中轉隊加盟台鋼，他提到已經長達8個月沒比賽。

「通常第80分鐘就開始負荷不了，加上有傷容易抽筋，但還好剩下最後一場了。」蔡碩哲說，此戰針對FUTURO部署很多戰術，連對方守門員開長球也有針對性防範，終於順利關門。

下週台甲聯賽進入第三循環第七輪賽事，也是本季的封關戰，一如季前各界預料，本季競爭激烈，依舊要到球季最後一場，才決定冠軍屬誰。

「今天兩邊的防守都很不錯，就看誰先犯錯，結果我們犯了錯！」FUTURO主力吳俊青坦言，要再下週搶到冠軍確實有難度，但比賽還沒比就還不能確定結果。

T1／連兩日上場共90分鐘　魔獸腿傷坦言疲勞

T1／與NBA不同?　魔獸在台打球一項數據爆增

T1／魔獸連兩天準大三元數據　仍吞來台首敗

T1／球迷擠爆球場!　魔獸體力是考驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀