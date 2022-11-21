世足／航源絕殺扳平　本季確定未達前兩名目標

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台電進球後，兩隊多次爆發強烈肢體碰撞，65分鐘時航源Judelin Aveska跟台電林建勛雙雙領黃牌，86分鐘台電洪子貴也再收了一張黃牌，進入補時階段，最後一波進攻由航源潘彥宏發角球，最終由Judelin Aveska頭槌進球，隨後哨聲響起，兩隊握手言和各進帳1分積分，台電、航源分別以30及29分暫居3、4名。
雖然無緣取勝，台電教練陳貴人也肯定球員們的表現，他也認為，被進球是大家的責任，並非個人的錯誤或問題，賽前的叮嚀球員都做很好，但真的很可惜，足球就是這樣，最後一秒沒注意就被進球了。
談到這個賽季的收穫，陳貴人教練說：「很滿意這個賽季球隊的表現，聯賽競爭日趨激烈，尤其外援變成『5+1』情況下未來的路只會更難走，轉隊過來的洪子貴雖然第三循環才能上場，但表現可圈可點是整季很大的亮點，下一場比賽將全力搶勝力拼第三名。」
最後扳平戰局的航源FC，雖然最終無緣第二名，但洪慶懷教練對於球員們的進步給予了滿滿的肯定，他坦言，「隊上的年輕球員在這賽季都展現了很好的活力，雖然無緣第二名，但這場比賽也象徵著我們航源並沒有放棄比賽，到最後一刻仍全力以赴，這對於下周的比賽跟未來的新球季都是很好的精神象徵。」
洪慶懷教練認為，前四名的實力差距並不大，但經驗上就有所落差，球隊常領先被追平甚至超前，如何應對這樣的狀況都是需要比賽去累積的，「差距已經拉近了，也希望透過這兩、三年在訓練系統的建構，未來能夠看見成效，現在我們就是等一個契機，就有望挑戰甚至超越列強」，洪慶懷教練說道。