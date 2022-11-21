高雄也有高虹安？湯詠瑜籲請「被代言」里長儘速報案

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湯詠瑜說，依據公職人員選舉罷免法第104條：意圖使候選人當選而以文字散布謠言或不實之事，足生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。經查，上開文宣未經同意，就擅自引用里長名義，還把該位候選人自己的搶救訊息並列，恐涉嫌踩到了法律紅線。
根據受害里長的說明，該份文宣疑似針對前金、新興、苓雅內所有同額選舉之里長發送，將里長名跟該候選人搶救文宣並列，里長直言，如此形同「被代言」；意圖混淆里民，使里民誤認里長支持該位候選人，已經造成里長的困擾。為此，已有受害里長向苓雅警分局三多路派出所報案，也向湯詠瑜陳情。
上開文宣除造成里長疲於奔命進行解釋外，更讓不知情的鄉親以為此文宣是由里長辦公室發布，並誤會里長為該位議員掛保證，要大家搶救陳姓市議員，但並非事實，也已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。
湯詠瑜表示，部分里長被迫發臉書自清，也擔憂如此選舉奧步若未迅速處理，將使選舉過程被類似之不實情事影響而喪失公平性。湯詠瑜指出，這是很明確的「選舉奧步」，該位候選人把里長當工具，用混淆誤認方式只為自己尋求連任，毫不尊重基層里長，且恐已涉嫌踩到法律紅線。
湯詠瑜籲請被害里長儘速去報案，警方並應儘速展開調查，以釐清事實，維護選舉的公平公正。