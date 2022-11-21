高雄也有高虹安？湯詠瑜籲請「被代言」里長儘速報案

▲里長澄清表示此文宣內容並非事實，文宣已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。（圖／翻攝畫面）
▲里長澄清表示此文宣內容並非事實，文宣已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。（圖／翻攝畫面）

記者郭俊暉／高雄報導

2022-11-21 00:59:012022-11-21 01:08:43

繼民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌未經里長同意，逕自使用里長名字放在「相挺名單」之「被代言」爭議，高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人湯詠瑜今（21）日凌晨表示，昨（20）日收到選區內多位同額競選之里長陳情，高雄也出現類似情況！

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湯詠瑜指出，收到選區內多位同額競選之里長表示里內收到同選區國民黨陳姓女議員具名簽署之文宣，文宣內引用里長姓名及文字，並與該議員搶救文宣並列；據相關里長指稱，該議員並未經過里長同意，卻擅自使用里長名義。

▲ 「被代言」里長王文祿表示已向苓雅警分局三多路派出所報案。（圖／翻攝畫面）
▲ 「被代言」里長王文祿表示已向苓雅警分局三多路派出所報案。（圖／翻攝畫面）
湯詠瑜說，依據公職人員選舉罷免法第104條：意圖使候選人當選而以文字散布謠言或不實之事，足生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。經查，上開文宣未經同意，就擅自引用里長名義，還把該位候選人自己的搶救訊息並列，恐涉嫌踩到了法律紅線。

根據受害里長的說明，該份文宣疑似針對前金、新興、苓雅內所有同額選舉之里長發送，將里長名跟該候選人搶救文宣並列，里長直言，如此形同「被代言」；意圖混淆里民，使里民誤認里長支持該位候選人，已經造成里長的困擾。為此，已有受害里長向苓雅警分局三多路派出所報案，也向湯詠瑜陳情。

上開文宣除造成里長疲於奔命進行解釋外，更讓不知情的鄉親以為此文宣是由里長辦公室發布，並誤會里長為該位議員掛保證，要大家搶救陳姓市議員，但並非事實，也已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。

爭議文宣。（圖／翻攝畫面）
▲里長澄清表示此文宣內容並非事實，文宣已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。（圖／翻攝畫面）

湯詠瑜表示，部分里長被迫發臉書自清，也擔憂如此選舉奧步若未迅速處理，將使選舉過程被類似之不實情事影響而喪失公平性。湯詠瑜指出，這是很明確的「選舉奧步」，該位候選人把里長當工具，用混淆誤認方式只為自己尋求連任，毫不尊重基層里長，且恐已涉嫌踩到法律紅線。

湯詠瑜籲請被害里長儘速去報案，警方並應儘速展開調查，以釐清事實，維護選舉的公平公正。

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