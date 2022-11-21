世界衝浪好手齊聚在台！18歲澳洲新星Jarvis奪冠
被譽為衝浪界「明日之星」、年僅18歲的Red Bull運動員Jarvis Earle於日前受邀參賽今年度台灣最盛大的國際級水域盛事－2022台灣國際衝浪公開賽，在歷經一周的激烈淘汰賽後，於今(19)日擊敗同樣來自澳洲WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)外卡選手Reef Heazlewood，透過精彩的連續漂亮動作取得14.5高分，將以QS積分賽 (Regional Qualifying Series)排名第一的成績迎戰明年度(2023)世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)。
Jarvis Earle是來自澳洲的衝浪新秀，8歲就開始接觸衝浪的他，曾獲得澳洲衝浪公開賽冠軍及澳洲青少年錦標賽冠軍，在正式參加賽事澳洲/大洋洲QS積分賽短短兩年以來，積分從400名飆升到世界排名第四，這次奪得冠軍後更是衝上了排名第一，是目前備受矚目的閃耀新星。
首次來台灣的Jarvis表示這次是一次難忘的體驗「很開心有這個機會來到台東這個台灣最棒的浪點，和來自世界各地衝浪高手們一同切磋，我非常喜歡台灣，有機會我會再來的！」而對於決賽輪的表現，世界衝浪聯盟的評審給予高評價「與他18歲的年紀相比，Jarvis的動作節奏快卻具有力量，在他身上看到國際頂尖衝浪選手的優雅，非常期待他在CS挑戰賽的表現。」
本次賽事與世界衝浪聯盟(WSL)共同舉辦，吸引超過12個地區國家共120位頂尖國內外衝浪選手齊聚一堂、展開激烈賽事。Jarvis同時擔任國際衝浪公開賽「特殊表演賽」表演嘉賓，在依山傍海的金樽浪點與有職業選手之夢的衝浪愛好者和青少年們進行經驗交流。當提到QS積分賽的飆分秘訣時，Jarvis表示自己每天都會去衝浪，並分享了獲勝的關鍵「專注當下、不要過度冒進，然後不要太緊張。」
為了拍攝紀錄片，Jarvis賽事前一週前即抵達台灣，與台灣衝浪國手尤佳琦和杜諾亞一同探索台東不同浪點，在無盡海景下逐浪並為賽事備戰，更在閒暇之餘前往紅葉溫泉等台東熱門景點，體
驗台灣之美，同時也嘗試了原住民烤全豬和釋迦等在地特色美食。有關Jarvis本次訪台的精彩紀錄片，將於11月下旬同步公開，敬請鎖定Red Bull Facebook 官方粉絲團。