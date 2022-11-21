武漢又要封城？傳全市將靜默管理5天　石家莊恢復核酸

▲中國網絡盛傳武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天。圖為武漢市知名地標黃鶴樓。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國網絡盛傳武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天。圖為武漢市知名地標黃鶴樓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-21 06:55:57

中國新冠疫情持續，北京19日新增1起死亡病例，據悉是半年來官方通報的首起死亡病例，中國網絡盛傳武漢多區21日起全域靜默管理5天，民眾為此又開始搶購物資，或是連夜開車先出城。

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綜合媒體報導、中國網路社群訊息，武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天，除了保供市場以外，所有商店餐廳停止營運，辦公室封閉改居家上班，全市中小學改上網課。

據湖北省衛健委官網週日通報，全省19日新增本土確診8例，均在武漢；新增本土無症狀感染者241例，其中也是以武漢佔135例最多，且有74例是從重點人群篩查才檢出，顯示武漢社會面難清零，疫情不排除將快速擴散。

▲中國網路上盛傳湖北武漢市將進入靜默管理。（圖／翻攝自微博）
▲中國網路上盛傳湖北武漢市將進入靜默管理。（圖／翻攝自微博）
有中國民眾收集武漢多區的相關通知並貼於微博上，另有網友不滿的打下：「武漢市靜默5天，請問除了折騰老百姓，還有什麽意思？有多少人停工停口？靜默5天是真的太為我們好了，每天都做核酸做了1年了，然後呢國家不讓封城，變成靜默，中國文化博大精深用在這種方面了。」

此外，基於中國國務院11日頒布的優化防控工作20條措施，河北省石家莊市原本宣布，14日起關閉核酸檢測站，取消常態化核酸檢測，解除各小區管控，公共交通也不再查驗核酸證明。然而，率先調整疫情防控措施的石家莊市，20日深夜卻突然宣布全市靜默5天，並在橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區開展全民核酸篩查，居民原則居家，非必要不離開石家莊，也引發熱議，甚至被嘲諷「7日維新失敗」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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