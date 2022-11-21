炎亞綸一次吃兩隻！忘我激吻鬼鬼 祝福：早日找到真老公
「鬼綸CP」太瘋狂！炎亞綸昨（20）日在台北流行音樂中心開唱，娛樂圈人脈超廣的他，演唱會吸引曾國城、畢書盡、阿本等好友到場支持，《嗨！營業中》的成員驚喜現身，為他慶祝37歲生日，擁有15年深厚交情的吳映潔（鬼鬼），日前合拍雜誌婚紗照引發關注，這次自稱是他老婆，大方在台上激吻，引起全場尖叫連連，力拱兩人在一起，連姚元浩也開心獻吻，讓炎亞綸笑說：「一次吃了兩隻！」
睽違10年再辦大型演唱會，炎亞綸展現多才多藝，以「炎宇宙」的多重世界，展現充滿性感魅力的時尚、呈現多元國際化的音樂，加上幽默風趣的主持功力，甚至自剖戀愛歷程，和粉絲共度了一場盛大又私密的音樂會，又唱又跳又秀肌肉，給大家看到一個進化2.0的「炎宇宙」。
綜藝節目《嗨！營業中》的好搭檔們，包括庹宗康、姚元浩、吳映潔、浩子、莎莎更是全員到齊，給了他一個大驚喜，還跟姚元浩、鬼鬼上演親親秀。炎亞綸牽著吳映潔的手，笑說「我們結婚了」，感性表示「她是這一路上陪我最久的好妹妹，也是摘掉我最多面具的一個人」，大方在台上嘴對嘴親吻也不尷尬，她則自豪是新娘，把他當「限定的假老公」，炎亞綸笑回「祝你早到找到真的老公」，好交情展露無遺。
《嗨！營業中》主持群不只是來現場慶生，更是帶了驚喜大禮要給炎亞綸，就是炎爸爸親自錄了一段手寫信，述說看到兒子成長的感動，這意外的禮物讓炎亞綸直呼是最棒的生日禮物，笑稱爸爸喝了酒才會如此感性，溫馨又動人的氛圍感染所有歌迷，最後炎亞綸以《下一個我》預告未來會再進化、再成長，為這場盛大慶生趴畫下句點，也解放為了演唱會維持身材的禁令，宣示要去吃炸雞慶祝。