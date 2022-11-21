戰爭有望明年春天結束？烏克蘭副防長：將反攻克里米亞

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哈利羅夫預測，烏克蘭在入冬後還將取得更多勝利，只是時間問題，直言烏克蘭內部已做出堅持到底的決定，並為此付出了鮮血和努力，即使是面臨俄羅斯的核武威脅，在烏國收復每一寸領地之前，都不會與俄國和平談判，：「任何拖延衝突或僵持只會延續這場反對烏克蘭作為國家存在的戰爭」。
哈利羅夫並指出，若是俄羅斯發生所謂的黑天鵝事件（指極不可能發生卻又發生的事），例如蒲亭（Vladimir Putin）政權突然垮台之類的，則有利於烏克蘭加速收復克里米亞等地。
哈利羅夫認為，雖然冬天的戰鬥條件惡劣、氣溫極低，但烏克蘭別無選擇，任何軍事行動的暫緩，都可能讓俄軍有機會補充庫存及進行增援。至於被問到這場戰爭何時結束，他則聲稱，做好長期戰鬥的準備非常重要，「但我的感覺是，到春天結束時，這場戰爭就會結束」。
對此，烏克蘭總統辦公室主任葉爾瑪克（Andriy Yermak ）則較為保守，烏克蘭人當然都這場戰爭能盡快結束，但由於戰爭還在繼續，他不打算針對烏克蘭打敗侵略者的確切時間點先做結論。
不過，葉爾瑪克也認同烏軍的勝利指日可待，特別是烏軍將赫松從俄羅斯佔領下解放出來，並持續向哈爾科夫推進，這也翻轉了全球在俄國入侵烏國之初的預測。