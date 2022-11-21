戰爭有望明年春天結束？烏克蘭副防長：將反攻克里米亞

▲烏克蘭退役將軍兼國防部副部長哈利羅夫近日預測，烏軍有望在12月收復克里米亞，並在2023年初結束戰爭。（圖／擷取自天空新聞）
▲烏克蘭退役將軍兼國防部副部長哈利羅夫近日預測，烏軍有望在12月收復克里米亞，並在2023年初結束戰爭。（圖／擷取自天空新聞）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-21 07:40:21

俄烏戰爭自2月底爆發至今已將近9個月，無論是俄烏2國還是全球經濟都受到明顯影響，能源短缺、供應鏈混亂更是導致嚴重的通膨危機。烏克蘭退役將軍兼國防部副部長哈利羅夫（Volodymyr Havrylov）近日預測，烏克蘭軍隊有望在12月收復克里米亞，並在2023年初結束戰爭。

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根據英國《天空新聞》報導，烏克蘭上週剛奪回了遭俄羅斯軍隊佔領了8個月的南部戰略重鎮赫松市（Kherson），被視為對俄反攻的重大里程碑，烏克蘭軍隊勢如破竹，繼續在東部和南部地區進行反攻，試圖在冬季來臨、嚴寒冰封大地前，將俄軍趕回去。

哈利羅夫預測，烏克蘭在入冬後還將取得更多勝利，只是時間問題，直言烏克蘭內部已做出堅持到底的決定，並為此付出了鮮血和努力，即使是面臨俄羅斯的核武威脅，在烏國收復每一寸領地之前，都不會與俄國和平談判，：「任何拖延衝突或僵持只會延續這場反對烏克蘭作為國家存在的戰爭」。

哈利羅夫並指出，若是俄羅斯發生所謂的黑天鵝事件（指極不可能發生卻又發生的事），例如蒲亭（Vladimir Putin）政權突然垮台之類的，則有利於烏克蘭加速收復克里米亞等地。

哈利羅夫認為，雖然冬天的戰鬥條件惡劣、氣溫極低，但烏克蘭別無選擇，任何軍事行動的暫緩，都可能讓俄軍有機會補充庫存及進行增援。至於被問到這場戰爭何時結束，他則聲稱，做好長期戰鬥的準備非常重要，「但我的感覺是，到春天結束時，這場戰爭就會結束」。

對此，烏克蘭總統辦公室主任葉爾瑪克（Andriy Yermak ）則較為保守，烏克蘭人當然都這場戰爭能盡快結束，但由於戰爭還在繼續，他不打算針對烏克蘭打敗侵略者的確切時間點先做結論。

不過，葉爾瑪克也認同烏軍的勝利指日可待，特別是烏軍將赫松從俄羅斯佔領下解放出來，並持續向哈爾科夫推進，這也翻轉了全球在俄國入侵烏國之初的預測。

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