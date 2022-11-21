1個月內3位大臣走人！日媒：恐重創岸田內閣

▲日本首相岸田文雄，對近期內閣人事頻繁更迭表達歉意。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄，對近期內閣人事頻繁更迭表達歉意。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-21 08:21:542022-11-21 08:23:04

日本內閣總務大臣寺田稔，20日因政治獻金爭議纏身，遂宣布辭職，由於這已經是1個月內岸田政府的第3位官員辭職，有日媒分析，恐對民調本就在下滑的岸田內閣形成重創。

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根據《日本放送協會》（NHK）報導，1個月內，連續3名內閣大臣辭職的情況相當罕見，就連執政黨內部也出現質疑聲浪，而且人事不穩若影響政策推行，恐怕會動搖內閣本身。在野黨已蓄勢待發，準備追究首相岸田文雄的責任，而隨著支持率持續下滑，政策的推行和管理料將更加困難。

寺田稔是在岸田政府2021年10月上路時先擔任首相輔佐官（首相顧問），今年8月內閣改組時首度被延攬入閣；沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭等事件。

▲日本總務大臣寺田稔20日晚間提交辭呈，成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本總務大臣寺田稔20日晚間提交辭呈，成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，國會將於21日召開參眾2院全體會議，審議包含因應物價飛漲在內的第2次追加預算案，而寺田在此時辭職，朝野國會議事委員會委員長也將召開會議商討如何應對。

《路透社》分析指出，今年7月前首相安倍晉三遇刺事件，暴露自民黨與統一教會（the Unification Church）存在長期深厚關係後，岸田文雄的支持度便一路下滑，近期幾項民調也顯示，岸田文雄的支持率已經降至30％以下，可能令他施政困難；而在自民黨內同屬岸田派的寺田稔，則因涉及有關政治獻金的醜聞而飽受批評。

寺田稔提出辭呈後，岸田文雄表示已接受，並對此深表歉意，希望能平息風波，優先處理國會辯論議題，包括第2次補正預算案，也有意見認為，自民黨內擔心人事爭議對預算案等審查帶來負面影響，迫使岸田文雄出手解決。

至於寺田稔的位置由誰接，《NHK》則指，岸田文雄很可能提名前外務大臣松本剛明出任總務大臣一職。

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