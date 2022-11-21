大S不忍了！汪小菲拒付500萬生活費 S HOTEL恐遭查封
女星大S（徐熙媛）與汪小菲去年底離婚，宣布和平分手，至今剛滿1年，大S再婚幸福甜蜜，汪小菲也有感情對象，看似好聚好散，今（21）日卻驚傳汪小菲拒付前妻生活費，積欠逾500萬元台幣，遭到台北地方法院強制執行，若未能如期付款，他在台的相關資產如S HOTEL恐遭查封！
大S相關友人曾披露，結婚後她和汪小菲一起平分生活開銷，但大S為養育家庭成員減少公開活動，收入變少後，汪自願負擔起家用費，每個月給女方100萬元台幣，離婚後依舊維持原狀。但汪小菲卻在微博上爆料每月匯款100萬元台幣，是給女方購買藥品服用，無端曝人隱私，被網友狂轟「沒品」，他最後道歉刪文。
據《鏡週刊》報導，大S和具俊曄再婚後，汪小菲未履行離婚協議，自3月起不再支付生活相關費用，至今積欠逾500萬元，雙方曾試著協調卻沒有共識，大S也不忍了，向台北地方法院聲請強制執行，由於事證明確，法院已裁准，汪小菲必須如期付款，否則在台灣的資產如存款和S HOTEL都可能被抵償或查封。
諷刺的是，這間以大S為名的飯店，就是汪小菲宣示愛妻的鐵證，離婚後卻成了雙造在法院打官司的籌碼，令人不勝唏噓。不過，也有人認為，可能疫情因素無法及時匯款，並非刻意拖欠，雙方應能和平解決。《NOWnews今日新聞》傳訊給雙方工作人員，目前尚未獲得回覆。