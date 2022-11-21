遭逃逸移工撞傷昏迷！住院長達172天 台中準新娘終返家
台中市一名20多歲陳姓女子，原訂今年6月中旬要與男友結為連理，不料同月2日傍晚5點15分左右，卻在騎車返家途中，遭越南籍阮姓逃逸移工無照闖紅燈撞飛，造成其全身多處骨折，嚴重昏迷住進加護病房，直至8月初才清醒並進行復健，經過5個多月的住院治療後，陳女終於在昨天（20日）順利出院返家。
據了解，事發當天阮姓逃逸移工無照載著5名友人，沿龍井區中山中路二段直行，不料行經中華路口時，疑因闖紅燈高速撞上陳女，導致她全身多處骨折，陷入昏迷，事後一干人等又繼續往前開了約50公尺才停下車，並分頭逃逸，所幸有熱心民中發現其中4人搭乘計程車離開，連忙記下車牌通知警方。
警方獲報後，立刻擴大調閱監視器，迅速逮捕涉案6人，案經審理，台中地院日前依肇事逃逸等醉，判處阮男1年6個月徒刑，刑滿後驅逐出境，而陳女家屬則未提上訴。
陳女由於下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5～9肋骨骨折等嚴重傷勢，送醫後呈現昏迷住進加護病房，直到2個多月後，才順利恢復意識，雖然因腦部受傷，記憶有些受損，有時同句話也會重複多次，但狀況已經越來越好，也能正常認人、交談。
陳父表示，經持續不懈的復健，女兒已經可以自行下床、行走，但當初傷勢過重，家上昏迷時臥床太久，現在手腳仍緩慢，不過已比醫師預估的還要早半年了，目前家人們最大的盼望，就是女兒能趕快好起來，過正常的生活。（編輯：陳苾暐）