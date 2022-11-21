邀請民眾1126投票　陳其邁推出台灣選舉史上首支科幻廣告

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有別於以往傳統競選廣告，此次陳其邁團隊大膽突破，邀請不到40歲的青年藝文創作者、特效後製團隊，運用AI運算繪圖、借用位於高軟園區的XR智能虛擬攝影棚拍攝，支持在地數位內容產業和青年的同時，也向民眾展示陳其邁兩年來大力推動5G AIoT產業的施政成果，陳其邁團隊也邀請民眾用電腦、電視大螢幕來撥放這部競選廣告，這樣更能夠看到團隊在影片中所注入的巧思和細節。
影片開頭以陳其邁的臉部特寫為主，鏡頭直驅導入眼中，透過「未來，會是什麼樣子」的提問來跟觀眾分享他眼中的未來高雄，影片實拍月世界、美濃田園、旗津、愛河灣等高雄地景，藉由後製團隊細膩的特效製作，來傳達未來科技發展將與自然永續共存的意象；凱旋青樹社會住宅、高雄流行音樂中心的建築動態特效效果，象徵未來高雄的世界連結與安居樂業；美麗島站的夜晚車流、大港橋的人流，展現科技發展的無限可能；衛武營音樂廳、鹽埕第一公有市場、中都磚窯、市立圖書館總館，透過粒子化的特效，展現未來高雄會是一個科技與人文交會、世代多元融合的城市。
影片中段將網路上對於高雄未來想像的大量關鍵字，經過AI運算繪圖技術運用，繪製虛擬的未來高雄城市樣貌，再結合XR科技呈現陳其邁行走於AI運算繪製的市景中，搭配向約翰藍儂「Imagine 」致敬的自創配樂曲目，結合智慧科技和年輕人的創意，呈現出具有科技感、未來感的影片內容，也讓大家看見高雄的數位內容和科技藝術能量。
影片最後陳其邁提到，「未來是每一個昨日與冒險的過去所建構」、「未來是我們今天的每一個選擇」，他說這次的選舉正是高雄邁向未來的重要時刻，陳其邁邀請民眾站出來投下神聖的一票，支持他再拚4年，讓他未來與高雄一起大步向前。