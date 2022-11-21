好市多黑五首日超冷清！不到20人排隊 會員搖頭：差太多
美式賣場好市多（Costco）受到高度期待的「黑色購物節」登場，今年從11/21至11/27止一連7天推出不同商品下殺，賣場提早至9點營業，為了因應內湖店大批車潮，台北市警察局內湖分局也數天前宣布交通管止疏散人潮。不過今（21）日上午開賣首日現場直擊，直到開始營業的前15分鐘，現場仍相當冷清，僅有約10多名顧客在場排隊，拉起的紅色排隊路線，連第一排都沒有站滿人，實際詢問現場顧客，多數是剛好來看看或是購買民生用品，並沒有特別的搶購目標，可見買氣、人氣都比去年衰退不少。
今日為好市多黑色星期五優惠首日，往年滿滿排隊人潮的內湖好市多卻相當冷清，今年由一樓大門改為B1停車場排隊，為了維持現場秩序，也圍起數條紅色排隊指引線，並且提早營業時間至9點。實際到現場直擊卻發現人潮一年比一年衰退，今日到開始營業的前15分鐘，也僅排了約莫10幾位顧客，比起去年的排隊人潮少了約7成。
去年同樣搶在首日來好市多的林姓顧客透露，去年提早一天公告的優惠商品多元且折扣力度大，今年提早曝光的優惠商品少了許多，猜測是人潮銳減的主要因素，「這次來排隊沒有特別想看什麼，就是剛好要來買麵包才來排隊，去年開始營業前排了好幾圈的顧客，今年大概10來位吧」；排在約第三組的顧客謝小姐也透露「沒有甚麼特別想搶購的商品，就是來看看有什麼，主要電器用品有沒有優惠，沒有也不一定會購買，今年人潮確實少了非常多」。