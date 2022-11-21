疫苗掮客爭議 蔣萬安籲陳時中：公開工商、宗教團體是誰
衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值高，是因為擋了疫苗掮客的財路，而薛昨日更加碼透露，掮客透過工商團體與宗教團體找上指揮中心，「陳時中在這段時間擋掉多少疫苗騙子利益」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21）日受訪呼籲陳時中正面回應，並且公開薛瑞元指的工商與宗教團體是誰，這是多大、多嚴重的指控。他也抨擊民進黨，嘴巴講抗中保台，私底下卻抗中大發財。
針對薛瑞元指疫苗掮客，透過工商團體與宗教團體找上指揮中心，蔣萬安今受訪直言，所以陳時中應該回答，薛瑞元指的工商團體是誰？宗教團體是誰？疫苗掮客是多大、多嚴重的指控。蔣萬安痛批，疫情嚴峻時台灣沒疫苗，靠其他國家政府捐贈及民間團體幫忙，人民才打得到疫苗，當時鴻海一度破局關鍵，也是陳時中要求原廠證明。
蔣萬安說，民進黨政府現在透過選戰編造謊言，陳時中應該正面回應，是否認同薛瑞元所講？到底誰發國難財？民進黨嘴巴講抗中保台，私底下抗中大發財。
至於陳時中競選總部昨發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與遊行人數飆破15萬人，是否感受到危機意識？蔣萬安回應，對於支持者很有信心，選舉剩下最後5天就是全力衝刺，像跟選區議員一早站路口，接著是滿滿的行程，不管到市場或公園，也安排車隊掃街，他強調會持續積極爭取市民認同，把握每一次與市民互動機會，讓他成為市民最好選擇。
媒體追問，陳時中昨掃市場跟遊行都遇到抗議，甚至有人拿刀威脅。蔣萬安回應，暴力零容忍絕對是民主選舉最基本原則，也希望所有民眾保持理性，蔣也呼籲選民展現民主素養，透過手中選票證明台灣是成熟、民主的社會。