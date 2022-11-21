張忠謀祝習近平20大連任成功 蔣萬安諷：高度遠超民進黨
2022年APEC經濟領袖峰會日前落幕，台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀提到，他與中國國家領導人習近平互動愉快，也祝賀習近平在中共20大會議連任成功。但民進黨台北市長候選人陳時中則表示，這是國際客套話與禮儀。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21）日受訪直言，台積電是世界的台積電，張忠謀高度與格局遠超民進黨。
張忠謀代表總統蔡英文出席APEC經濟領袖峰會，他透露會中除與習近平兩人互動愉快，也祝福習近平在中共20大會議上連任成功。然而，陳時中昨受訪被問及此事，他則表示，張忠謀恭喜20大應該是國際禮儀跟客套話，「我們是理性、不挑釁。」
針對陳時中的說法，蔣萬安今受訪指出，台積電不只是台灣的台積電，也是世界的台積電，張忠謀高度與格局，遠遠超過民進黨。
另外，2022九合一選舉將在11月26日舉行，蔣萬安預計明展開車隊掃街活動，被問到是否有找大咖同台輔選？蔣萬安賣關子說，他們都有相關規劃或安排，但市民才是主角這才是最重要的，會持續透過車掃與每一個市民接觸、互動爭取支持。
媒體追問，姐姐可能出來幫掃街？蔣萬安表示，團隊都在規劃，最後階段時間都很緊湊，除與選區議員與在地里長外，最重要的是與主角，也就是市民朋友接觸。