花東觀光圈成果展落幕　盼打造業界品牌典範

觀光局表示，本次成果展展現了東部海岸八大觀光區域品牌及花東縱谷五大主題遊程，參與的業者囊括花東食、宿、遊、購、行各個面向，各式好吃好玩的攤位包括冰淇淋、原味烤肉、手沖高山咖啡、稻米釀酒、果醬特調、刺蔥烘焙等；及療癒身心的精油香氛、足療、手作體驗，還有電輔車遊程、旅行社套裝行程，以及各種花東旅遊資訊的提供，讓民眾在成果展中可以買好、吃好、玩好，也為之後實地花東旅遊做好準備。
此外，三天不間斷的舞台表演、影片播放、直播推廣、好物推介，台上台下互動熱烈，參與的民眾並以實際的行動來支持、回饋花東的熱情，現場買氣熱絡，商品幾乎銷售一空。而現場消費滿額抽獎活動最受囑目的大獎「東部三天兩夜雙人遊機加酒套裝行程」，也在活動最後於現場順利抽出6位幸運得主，得獎名單並將於23日公布在「2022花東觀光圈成果展活動網站」
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觀光局指出，東管處與縱管處將會以此模式為根基，持續媒合花東觀光圈整合及遊程商品的行銷推廣，同時兩處合作的「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」也將於12月底上線，網站平台將整合花東觀光圈業者資訊及相關觀光資源、主題活動以及交通、氣象和其他遊憩資訊，以導航、導遊、導覽、導購之觀光四導概念，提供國內外遊客最友善及適地化的旅遊服務。