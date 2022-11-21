新住民金融課程曝　分享接到詐騙電話經驗

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接著，白老師告知新住民朋友，正確的使用金錢，是家庭經濟節流的起步，建立正確消費觀是非常重要的，生活開銷一定要量入為出，並要養成儲蓄的好習慣。如有貸款問題務必親洽金融機構辦理，找代辦將可能被收取高額費用，個人資料亦可能遭到冒用。另債務協商問題請找銀行或撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629。白老師也特別提醒新住民，金融詐騙案件頻傳，防範詐騙，切記五「不」妙計：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望新住民來台之證件一定要保管好，不可隨易借他人使用。來自大陸的樂小姐分享自己的經驗，來台後她常莫名接到投資詐騙電話，要不是先生提醒，自己可能誤陷發財夢！
花蓮縣服務站表示，為強化民眾金融消費保護教育，金管會銀行局已製作「信託2.0-讓最貼心的金融服務，提供您最完善的照顧」及「不必透過代辦業者辦理貸款或債務協商」兩部金融知識宣導微電影，並置於該會官網平台，歡迎新住民點閱收看，充實各項金融消費知能。另特別提醒新住民朋友，花蓮縣地方公職人員五合一選舉即將於本月26日舉行，如發現選舉候選人有賄選、行賄等情事，可撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），請大家共同為潔淨選風盡一份心力。