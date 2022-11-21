新住民金融課程曝　分享接到詐騙電話經驗

▲新住民認真縫製零錢包。（圖／移民署提供）
▲新住民認真縫製零錢包。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-21 10:35:22

為協助新住民建立正確消費金融與理財觀念，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站於18日上午於花蓮市金湯達人咖啡館舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，特別邀請花蓮在地銀行「花蓮第二信用合作社」金融宣導講師白崇鑫蒞臨宣導「金融知識」，讓新住民了解消費金融、理財知識及解決日常生活可能遭遇之理債問題。

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配合當日「金融知識」宣導主軸，課程特別邀請Rubby老師講授家庭經營中之夫妻財務規劃。新住民來到台灣，與另一半生活免不了談到「錢」的問題，切勿避諱談論它，雙方必須經過溝通、理解，討論出最適合彼此的方法，開誠佈公討論，有共識的財務分配。並非賺的多的就該管錢，而是交給適合的一方管理，但雙方還是要互留自由運用錢的空間，以免引起家庭糾紛。更重要的是家庭收支一定要建立記帳好習慣！Rubby老師也利用課程教導新住民夫妻製作零錢包，不只利用機會認識台灣錢幣，更希望大家用心對待零錢，對待零錢的方式，就是你當下對金錢的一種心態，而這種心態也會決定你對待事情或家庭的態度。

▲參加課程之新住民與眷屬開心合影。（圖／移民署提供）
▲參加課程之新住民與眷屬開心合影。（圖／移民署提供）
接著，白老師告知新住民朋友，正確的使用金錢，是家庭經濟節流的起步，建立正確消費觀是非常重要的，生活開銷一定要量入為出，並要養成儲蓄的好習慣。如有貸款問題務必親洽金融機構辦理，找代辦將可能被收取高額費用，個人資料亦可能遭到冒用。另債務協商問題請找銀行或撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629。白老師也特別提醒新住民，金融詐騙案件頻傳，防範詐騙，切記五「不」妙計：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望新住民來台之證件一定要保管好，不可隨易借他人使用。來自大陸的樂小姐分享自己的經驗，來台後她常莫名接到投資詐騙電話，要不是先生提醒，自己可能誤陷發財夢！

花蓮縣服務站表示，為強化民眾金融消費保護教育，金管會銀行局已製作「信託2.0-讓最貼心的金融服務，提供您最完善的照顧」及「不必透過代辦業者辦理貸款或債務協商」兩部金融知識宣導微電影，並置於該會官網平台，歡迎新住民點閱收看，充實各項金融消費知能。另特別提醒新住民朋友，花蓮縣地方公職人員五合一選舉即將於本月26日舉行，如發現選舉候選人有賄選、行賄等情事，可撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），請大家共同為潔淨選風盡一份心力。

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