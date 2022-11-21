蘇致榮向鳳山鄉親說心裡話　感謝「一步一步陪阮行」

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蘇致榮也細數在市府擔任市長陳其邁秘書時，協助完成14座運動中心的規劃設計與中央預算爭取，也讓讓中華職棒、SBL超級籃球聯賽重返高雄、兩個職籃聯盟來高雄設立主場、改建極限運動場為專業滑板場與滑步車場、提升高雄市全國運、全民運代表隊的權益、協助推動執行運動發展基金、促成運動產業與退役選手的就業平台、規劃設置青埔競技滑板場，對於高雄市未來的運動整體發展，他有自己想要努力抱負的目標。
同時，蘇致榮也指出，他一出社會後就開始跟著父親、蘇炎城議員一起穿梭鳳山大街小巷來服務鄉親們的最好夥伴！他也引用父親蘇炎城說過的話說，看到鄉親們的笑容，就是服務地方而得到最好的回報！他也會記得他的「鳳山志工」精神，並且期許自己可以是「鳳山職人」，將專業、服務鄉親的力道更上層樓。
蘇致榮透露，他請益了政壇的前輩，若身為一個地方的民意代表，要解決的不只是服務案件，更重要的是能夠監督政府把政策、把建設做好，讓市民能夠安心的生活。所以承接父親在地方良好的服務經驗，在加上自己充滿拚勁的精神，對於高雄的發展、鳳山的進步，我有信心也最好了準備，要成為幫助陳其邁市長讓高雄起飛的最佳隊友！
蘇致榮也期盼鄉親們的支持與守護，希望集中選票支持「正綠過半最關鍵的一席，是阿榮目前最誠懇的拜託」。希望鄉親們在11月26日，拜託鳳山的鄉親們給予他這個有經驗的新人一個進入議會來服務大家的機會！一起投下11號，讓「一心一意為鳳山」的蘇致榮當選，讓民進黨議會席次實質過半，要先特別謝謝鳳山的鄉親們這段期間都力挺著自己。