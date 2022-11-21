新住民「古箏演奏會」　交流多國文化情誼

古箏是中國最古老的彈弦樂器之一，盛行於春秋時期，用於原始的舞樂，代表人文內涵與中華文化的藝術交融。本月移民署北區事務大隊基隆市服務站於辦理新住民家庭教育及法令宣導課程中，特地邀請新住民周祁衡前來分享「中華多元文化心得」、「古箏演奏」及「DlY中國書法手提袋」，讓參與的學員藉由文化的交流、伴隨悠揚的琴聲演奏，倘佯在中華文化的底蘊中，感受到不同的多元文化；另外基隆市服務站亦邀請法扶基金會王志傑律師分享「消費者保護權益面面觀」，讓消費者在生活中，能夠認識自身權益。
緩緩升起的古箏音調，拉開本次家庭教育課程的序幕，周祁衡老師是北京中央音樂學院古箏高級教師，曾在上海從事古箏教學工作，與先生相識後嫁來台灣已16年，創辦山水古箏音樂教室。來台初期有感於台灣人溫暖的幫助，在自己有能力後，陸續加入慈濟音樂志工、聖心國小彩虹志工等，並立志為社會大眾服務。她說：「好的文化可以提昇人民氣質，而移民署擔任橋樑角色，為移民社會的族群融合搭起交流平台，每次來到移民署就像回娘家般的溫暖」。
消費者保護之開展，不僅有助於保障人民之安全、健康，提升整體生活品質，且對於社會經濟之發展亦具有重大影響，移民署邀請王志傑律師藉由案例型態，協助學員於案例情境中，學習運用法律處理生活中的消費爭議，以拓展實務視野，避免衍生不同面向之消費糾紛。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，多元文化應相互包容、相互尊重，文化才有多樣性，今天這場文化盛宴，將豐富的文化素材融合為一，在年度即將接近尾聲之際，祁衡老師的文化分享、演奏、手作書法手提袋別具意義。另外，九合一地方公職人員選舉即將在本(11)月26日舉行，移民署透過海報、宣導單張持續向新住民朋友宣導防制假訊息、暴力及金錢介入選舉。移民署呼籲大眾，如有遇到相關賄選情形，可撥打賄選檢舉專線 0800-024-099 撥通後再按4 （24小時皆可通）。