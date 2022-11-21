特企／弘前睡魔祭、紅顏姬登台！日本道地美食齊聚遠百

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板橋大遠百於11月18日舉辦開幕儀式，暌違五年，由日本弘前市櫻田宏市長攜弘前市府幹部蒞臨，並有重量級嘉賓，日台交流協會台北事務所泉裕泰代表，首度蒞臨現場，與遠東百貨徐雪芳總經理一齊參與開幕活動，將「弘前睡魔祭」搬到現場表演，以「Ya–Ya Do–」，睡魔祭典宏亮的吆喝口號，把在地祭典原汁原味的精彩呈現給民眾。現場還有小初音帶來卡哇伊的日式祭典舞以及大坪國小擂鼓隊帶來振奮人心的磅礡演出。並由美姬饅頭製作精美的弘前蘋果饅頭為活動拉開序幕。
此次弘前展更將新品種「紅顏姬」引進，紅顏姬蘋果由「富士蘋果」與「津輕蘋果」交配育成，因弘前位於高緯度、早晚溫差大，非常適合蘋果的生長，因此孕育了外觀鮮豔的紅顏姬蘋果。紅顏姬除了紅艷亮麗的外表，果皮擁有豐富油脂，經完熟採摘後，會自然分泌油脂，種植過程中不上蠟，造就迷人的光澤。果皮薄、口感細緻脆口，可以連皮一同食用；甜度高，香甜中帶有淡淡果酸！弘前展首四日憑HAPPY GO卡及全館單筆消費滿2000元發票，即可獲得「日本弘前市紅顏姬蘋果」乙顆。
11月21日至12月4日於百貨服飾、名品單筆消費滿3000元加贈100元弘前展抵用券，鼓勵消費者多多體驗弘前商品的美好。11月18日有睡魔平扁扇創意製作活動，邀消費者製作獨一無二的弘前文化平扁扇。還有BIGO LIVE主播見面會，由超人氣主播帶大家逛弘前展。11月26日還有美姬饅頭彩繪活動，由創辦人王美姬老師親自指導彩繪蘋果造型饅頭。