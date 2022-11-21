脊椎壓迫性骨折翻身都痛好難受！ 駝矮痛別再忍耐，揪出骨鬆是防範關鍵！

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打個噴嚏竟然骨折了！？防範脊椎壓迫性骨折先從骨鬆治療開始
嘉義基督教醫院骨鬆中心主任吳政誼醫師日前曾收治一名80歲奶奶，經問診發現，奶奶沒有發生任何意外，只是打個噴嚏，腰就開始痛，甚至痛到不想站起來，躺在家足足一個禮拜。雖然此情況較少見，但仍提醒，日常看似簡單的動作，都有可能導致脊椎壓迫性骨折發生。
脊椎壓迫性骨折最大的特點就是移動會有劇烈疼痛感，連躺在床上翻身都有困難，跟平常閃到腰的症狀完全不同。因此，發現家人開始活動量下降且稍微移動就開始疼痛，就要提高警覺。
骨密度拉警報怎麼辦？骨鬆應配合持續治療
吳政誼主任表示，每個人平均35歲時會達到骨質的高峰，接下來每年1至2%下降。為了避免發現骨鬆即是骨折當下，以下提供簡易檢測方式，其他像是菸酒不良習慣、使用類固醇超過三個月⋯⋯等都屬骨鬆風險族群，務必諮詢醫師是否需要骨密度檢測：
・身高比年輕矮超過四公分
・BMI小於18.5（年紀減去體重大於10，有6成以上的骨鬆風險）
・牆與頭枕部間距超過三公分
・肋骨下緣與骨盆間距小於一指幅或兩公分
如果發現自己是骨鬆高風險族群，應進一步接受DXA檢測，只需要五分鐘躺著測，就能了解自身骨密度，如果檢測結果符合標準(T值小於-2.5合併一處骨折，或是 T 值介於 -1 至 -2.5 之間合併兩處或兩次以上骨折)，就能接受健保給付骨鬆治療藥物，目前台灣藥物治療方式多元，若因為個人因素或是疫情不便前往醫院而自行停藥，骨密度將會下降非常快，務必與醫師討論其他治療策略，避免骨折再次發生。
怕骨折不運動？醫教骨鬆正確保養
骨鬆保養運動特別要強調阻力運動，不妨嘗試在家利用兩個裝滿水的寶特瓶來鍛鍊不同肌群，躺在床上或坐在椅子時，也可以直抬腿訓練大腿肌肉，甚至踮腳尖也是一個很好的運動。
最後，吳政誼主任提醒，年輕族群不能忽視骨鬆的威脅，他曾收治一名25歲的男性，檢查後發現T值竟然才-4，平常除了上下班就是在家打電動，有可能就會發生打噴嚏就骨折的風險。雖然年紀輕也要維持良好的生活型態，多曬太陽、補充每日所需的營養素，還要多運動，只要願意注意這些細節，骨折都有機會遠離我們！
TW-03628-PRO-2022-Nov
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