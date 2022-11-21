多名女星驚爆不敵乳癌病逝！乳房出現「8大可疑症狀」請盡速就醫

多名女星驚爆不敵乳癌病逝！乳房出現「8大可疑症狀」請盡速就醫
多名女星驚爆不敵乳癌病逝！乳房出現「8大可疑症狀」請盡速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-21 11:30:44

歌唱節目《超級偶像》總冠軍出身的歌手朱俐靜，幾個月前驚爆因乳癌辭世，震驚各界。演藝圈也曾有多位名人不敵乳癌而逝世，包括2008年診斷出乳癌末期半年後病逝的歌手阿桑、2016年診斷出乳癌末期後住院一個多月病逝的知名星座專家薇薇安，以及幾個月前同樣因乳癌病逝的電影「火爆浪子」女星奧莉維亞紐頓強（Olivia Newton-John），留給外界無限惋惜。主要原因是乳癌難以被察覺，年輕女性體內癌細胞容易轉移、擴散速度快，被列為全國婦女癌症死亡率第三位。

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▲ 乳癌被列為全國婦女癌症死亡率第三位。（示意圖／Pixabay）

乳癌年輕化　及早治療才是王道

根據外媒Insider報導，世俗的觀念是唯有女性會患上乳癌，然而事實上，男性也有可能患上乳癌。乳癌近年來有年輕化的趨勢，患上乳癌的年輕女性和男性數量劇增。無論是在任何年齡段，人們都應該定期進行身體檢查，及早發現病徵、及時跟進治療。

根據衛福部國健署統計，乳癌的發生率、死亡率一直都高居首位，好發於45至69歲之間的婦女，幾乎每36分鐘，就有1名女性罹患乳癌。國內每年約有1萬8000人罹患乳癌，相當於每天約有31位婦女被診斷出乳癌、6位婦女因乳癌而逝世，是國人癌症死亡率第三位。

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▲ 防治乳癌，及早發現和治療才是王道。（示意圖／Unsplash）

乳癌的8大可疑症狀

一、乳房腫塊

二、乳房皮膚瘙癢或凹陷

三、乳頭發紅或脫皮

四、乳房腫脹

五、乳頭內陷或疼痛

六、乳頭出血或出現不明分泌物

七、乳房大小或形狀出現變化

八、乳房疼痛

一般而言，乳房的狀態會受到月事、分娩、體重增減以及某些藥物的影響。當乳房出現任何不尋常的變化，包括外觀和形狀的改變，或是摸起來感覺有腫塊，都請務必盡速就醫。醫生建議，女性若發現乳頭凹陷，有任何異常狀況，都鼓勵進行切片檢查。若沒有異常證據，最好是每年定期追蹤。乳癌在擴散到身體其他部位之前，若得以及早發現治療，5年生存率往往要高得多。

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