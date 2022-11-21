冬天在外走跳也不受感冒影響　提升免疫力的活力食譜

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寒冷的冬天終於到來，這個季節裡往往讓人渾身發冷、雙手也凍僵了，甚至還很容易感冒，尤其流感更是可怕。如果即使如此還是想外出遊玩，究竟要吃些什麼才好呢？
「冬季也想充滿活力，最大關鍵就是攝取均衡的營養，因此會吃各種富含營養
的鍋類料理。像是韓式泡菜鍋，火鍋湯頭的豆瓣醬含有辣椒，其中的辣椒素具有促進排汗作用，可提升新陳代謝，讓身體更暖和。此外，泡菜中所含的乳酸菌則可提升免疫力、預防病毒感染，因此可有效預防感冒。火鍋內加入的其他配料，如豬肉中的維生素B1及大蒜可消除疲勞，豆腐中的優良蛋白質可強健體魄、韭菜中的β胡蘿蔔素還可促進強化黏膜，因此這類料理可定期端上餐桌享用。」
「另外還推薦番茄鍋。首先，番茄內含有的茄紅素可有效協助免疫力提升，還具有抗氧化作用，更耐高溫，故相當適合煮火鍋。同時再加入香菇、雞肉、洋蔥、日本蕪菁、馬鈴薯、紅蘿蔔等食材一同食用，就能有效攝取到蛋白質、脂質、醣類等三大營養素，而雞肉中含有的維生素B6則可促進體內的IgA抗體增加。IgA抗體具有阻止病毒入侵體內的作用，能有效保護身體不受感冒病毒侵襲。」透過番茄和雞肉的最強組合，打造強健體魄度過冬季吧！
若易感到浮躁 就攝取大量葉酸
一旦氣溫降低，就可能引發眼皮痙攣、口內炎等症狀，這就是典型的「冬季營養失調」特徵。
「上眼皮跳動、頸部及背部肌肉疼痛等症狀，都是因鎂的攝取量不足而起。杏仁、玄米、納豆、四季豆、紅豆、油豆腐及菠菜中皆富含鎂，建議可積極攝取，情緒感到浮躁或注意力降低時也可食用。此外，受口內炎所苦的人，大多是因為體內葉酸不足，憂鬱狀態或健忘、神經過敏、食慾不振等問題也多由此而起。富含葉酸的食材包含山茼蒿、青花菜、國王菜、酪梨等蔬菜及豬肝、魷魚絲、海苔等。此外，黃豆粉中也含有豐富的葉酸。脂質、鋅、維生素A等，都是冬季較不易攝取到的營養素，這些都能有效預防感冒，請確實在餐點中攝取。」
想在冬季外出遊玩盡興，或運動不受影響、提升成績，不妨做好準備，充分補充這些營養。
【解說】
羽賀敦子 (飲食顧問)
料理研究家、營養師以及飲食顧問， 活躍於雜誌、電視廣告等各領域。設計各種可輕鬆製作的營養相關建議及減重食譜， 更兼顧保健目的， 深受歡迎。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌2017年3月號 第27期
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55730
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