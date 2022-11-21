飯店旺季前哨戰！業者專案強銷搶世足商機

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根星銀啤酒」六瓶，或可加入台北萬豪LINE好友，即免費獲得「日本朝日啤酒Asahi DraftBeer」乙杯。而期間亦全時段提供萬豪半筋半肉牛肉麵、碳烤松阪豬究極肉燥飯、香辣綜合滷味、炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌，單點最低180元+10%起，讓熱情加油吶喊的同時，飽足味蕾享受，以滿滿活力為支持球隊加油，現在就呼朋引伴一起重溫世足狂熱夜。
四年一次全球矚目的FIFA世足賽今日開打，台北喜來登也搶搭世足熱、即日起於一樓大廳酒吧特別安排每日賽程轉播以及期間限定的FIFA特餐，每套1,000元+10%，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心及各國特色啤酒供球迷挑選。今年共有來自5大洲32支球隊參與賽事，包含德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷等，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神，加上豐富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油。
住房方面至12月17日則推出「Let’s GO FIFA」住房專案，透過萬豪官網預訂雙人入住彈性房價現折10%，最低每晚只要6,600元起，再贈送大廳酒吧雙人飲品兌換券，自由選擇Orion生啤酒、鮮榨果汁、咖啡或茶等飲品，並有鹽雕大師黃銘波主廚特別訂製的「FIFA冠軍獎牌鹽雕」，艷紅的卡達國旗色綬帶與鮮亮冠軍獎章，為心愛的球隊加油奪冠，專案可累積萬豪旅享家積分點數。