好市多黑五首日買啥？必購民生用品一次看　照清單買就對

▲好市多每次特價都造成搶購的女性生理用品，這次同樣在黑五購物節祭出優惠價格，想囤貨手腳要快。 （圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多每次特價都造成搶購的女性生理用品，這次同樣在黑五購物節祭出優惠價格，想囤貨手腳要快。 （圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-21 11:57:182022-11-21 12:38:21

美式賣場好市多（Costco）一年一度黑色購物節從今（21）日開跑一直持續至11/27為止，除了前一天於APP公布特價商品外，更多優惠需要實際到賣場現場才能得知，讓消費者體會現場尋寶的樂趣。《NOWnews今日新聞》記者替讀者整理出活動首日民生用品的必買清單，包括往年也相當熱門的女性生理用品，以及媽媽們必囤的寶寶紙尿褲，還有大人小孩都可以購入的維尼與好友絨毛玩具、PIXAR絨毛玩偶，趕緊趁有優惠搶起來囤貨。

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▲SAMSUNG 50" 4K 電視，原價23,999元，特價17,999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SAMSUNG 50" 4K 電視，原價23,999元，特價17,999元。（圖／記者鍾怡婷攝）
優惠商品清單：

WHIRLPOOL LAUNDERY SET 17KG 洗衣機+16KG 乾衣機。原價70,699元，特價59,199元(現省11,500元)

SAMSUNG 50" 4K 電視。原價23,999元，特價17,999元(現省6,000元)

Oral-B iO LlTE微震科技電動牙刷 2入組。原價6899元，特價5899元(現省1000元)

落建頭皮洗髮露 400毫升3入附200毫升。原價899元，特價669元(現省230元)

NEXXUS 深層純淨洗髮精1公升。原價499元，特價379元(現省120元)

蘇菲導管式棉條量多型。原價339元，特價239元；一般型原價319元，特價219元(現省100元)

蘇菲超熟睡安心褲，每包6片4包入。原價579元，特價449元(現省130元）

維尼與好友絨毛玩具。原價729元，特價349元(現省380元）；PIXAR絨毛玩偶2入。原價729元，特價349元(現省400元）

安適優歐舒適每日拋隱形眼鏡（90片裝）8盒。原價18,360元，特價15,960元(現省2,400元，度數可混搭）

幫寶適一級幫拉拉褲XL。特價829元；XXL特價1,019元；L特價829元；M特價829元(現省100元）。每卡每尺寸現購一組，也就是說一張卡每種尺寸都可各結帳一組。

ARIEL 4D抗菌抗蹣洗衣膠囊 31顆X3袋入。原價675元，特價535元(現省140元）

BRITA艾利馬濾水壺1.5公升，附14入UNIVERSAL濾心。原價3,199元，特價2,299元(現省900元）

▲安適優歐舒適每日拋隱形眼鏡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲安適優歐舒適每日拋隱形眼鏡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲NEXXUS 深層純淨洗髮精
▲NEXXUS 深層純淨洗髮精。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲維尼與好友絨毛玩具，原價729元，特價349元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲維尼與好友絨毛玩具，原價729元，特價349元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲PIXAR絨毛玩偶2入，原價729元，特價349元。
▲PIXAR絨毛玩偶2入，原價729元，特價349元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲ARIEL 4D抗菌抗蹣洗衣膠囊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲ARIEL 4D抗菌抗蹣洗衣膠囊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲幫寶適一級幫拉拉褲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲幫寶適一級幫拉拉褲。（圖／記者鍾怡婷攝）

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