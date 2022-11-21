澳洲總理不支持台加入CPTPP？經濟部：事實上進展順利
澳洲總理艾班尼斯日前暗示不支持台灣加入CPTPP，對此，外交部長吳釗燮今（21）日表示，澳洲政府已經向我國澄清，經濟部次長林全能也稱與澳洲相關對口的磋商獲得高度正面回應，對於民間業者恐擔憂此事件是否也會影響他國對台申請的支持度，他承諾會積極與業者說明，並表示，加入CPTPP事實上進展順利。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）日前在亞太經濟合作會議（APEC）時暗示澳洲「不太可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他稱因入會條件是公認的獨立國家，而非經濟體。
此話一出，對正在申請加入的台灣造成衝擊，對此，林全能今日出席教育及文化委員會報告，並備質詢時表示，台灣為了加入CPTPP做了非常多的努力，除了研修相關法規，也積極與各會員國在做磋商，其中與澳洲相關對口的磋商，也獲得高度正面回應，至於澳洲總理提到的是機制面的問題，目前行政院也正積極處理。
質詢立委陳秀寶追問，加入CPTPP是長期努力的目標，除了政府單位外，民間業者也都非常期待，加入後可望讓台灣國際經貿往正向發展，澳洲總理的暗示言論，恐讓業者擔憂是否會影響他國對台灣加入的支持度？
林全能承諾會積極與業者說明，並表示加入CPTPP事實上進展順利，也得到很多國家的支持，經濟部持續努力，穩定國內產業支持台灣加入CPTPP的推動進程。