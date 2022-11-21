柯陣營控邁凍結原、客預算　綠議員：隨便潑髒水

國民黨高雄市長候選人柯志恩陣營指控陳其邁市長擔任立委時，曾提出凍結、刪除原住民、客家相關部會預算，高雄市議員林智鴻提出駁斥，陳其邁市長是最照顧原住民族朋友的市長，上任兩年來大力推動原鄉建設，預算從109年3.46億增加到111年6.44億，大幅增加3億，增幅近一倍之多，陳其邁並無刪除相關預算，當時只是請相關部會補上「書面報告」後即可動支，請柯志恩陣營就事論事，而不是隨便潑髒水。
林智鴻指出，針對陳其邁擔任立委時曾凍結相關部會預算一事，柯志恩陣營完全是顛倒黑白，搞不清楚狀況，從當時內政委員會的審查紀錄就可以看到，陳其邁並無刪除相關預算，當時只是請相關部會補上「書面報告」後即可動支，而且這些後來也都准予動支，也請柯志恩陣營要就事論事，而不是隨便潑髒水。
關於客發基金一事，林智鴻補充，客家發展基金會是政府公設財團法人，須有法律授權依據，當時立法還沒通過，就違法編列預算，藍綠都認為不宜，後來經朝野協商決議刪除預算。
林智鴻指強調，柯志恩到現在還是無法面對問題，向高雄市民說明當年為何阻擋前瞻計畫中關於高雄的重大建設經費，反而企圖以惡意抹黑方式混淆視聽，奉勸柯志恩女士還是先交代清楚當年為何要對高雄的建設發展百般刁難？
林智鴻補充表示，陳其邁擔任市長後，推動多項原住民族建設，包含茂林溫泉9月已經試營運，高132線今年11月完工；桃源區的龍橋、建國橋、寶山特色道路也都陸續完工；成立那瑪夏育兒資源中心，此外族人最關心的祭儀場也在9月完工；都會區原住民朋友引頸期盼的屏山風雨球場也在今年初動土，前不久也已完工，這些說明陳其邁市長對原住民族朋友的重視。